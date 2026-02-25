Dymisja w Ministerstwie Finansów. Dyrektor Generalny odchodzi po „sukcesie” wdrożenia KSeF

Od 1 stycznia 2022 r. KSeF został wdrożony jako rozwiązanie dobrowolne. Od tego momentu podatnicy mieli możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych w ramach tego systemu.

Uruchomienie systemu KSeF na szeroką skalę pierwotnie planowano na 1 stycznia 2024 r., ale już na długo przed startem, wiadomo było, że termin ten jest nierealny. Już w 2023 r. podjęto decyzję o przeniesienie startu systemu na 1 lipca 2024 r. Niestety i ten termin nie był możliwy do realizacji, więc 10 czerwca 2024 r. została opublikowana ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która określiła termin ostatecznego wdrożenia na 1 lutego 2026 r.

Jak udało się ustalić redakcji Wprost.pl, z powodu szeregu komplikacji w prawidłowym wdrożeniu KSeF, stanowisko straciła 25 lutego 2026 r. Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów, Marta Niżałowska-Pactwa.

„Jedno z największych wyzwań polskiej administracji ostatnich lat zrealizowane. 1 lutego – zgodnie z harmonogramem – został uruchomiony KSeF 2.0. – platforma do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. To krok milowy w procesie cyfryzacji systemu podatkowego w Polsce” – napisała Marta Niżałowska-Pactwa na swoim profilu LinkedIn.

Kim jest Marta Niżałowska-Pactwa?

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowiskach kierowniczych w państwowych jednostkach budżetowych i realizując różne projekty z obszaru IT m.in. w ramach Programu Polska Cyfrowa oraz Centrum e-Zdrowia.

W okresie od lipca 2021 r. do końca kwietnia 2023 r. była zastępcą dyrektora Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) oraz dyrektorem pionu ds. finansów i administracji CIRF. Sprawowała nadzór nad departamentami: Finansów i Księgowości, Zamówień Publicznych, Logistyki, Kontrolingu, Kadr i Płac.

Ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych MBI IT w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Wdrożenie systemu KSeF

Terminy obowiązkowego e-fakturowania w KSeF obowiazują:

od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł;

od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców.

