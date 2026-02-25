Ministerstwo Finansów broni KSeF. O dymisji dyrektorki ani słowa

Z naszych redakcyjnych ustaleń, do dymisji miało dojść z powodu komplikacji w prawidłowym wdrożeniu KSeF, czyli Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo nie potwierdza, ani nie zaprzecza.

Zaledwie kilka dni temu, Marta Nieżałowska-Pactwa opisywała sukces wdrożenia skomplikowanego systemu na jednym z portali społecznościowych.

„Jedno z największych wyzwań polskiej administracji ostatnich lat zrealizowane. 1 lutego – zgodnie z harmonogramem – został uruchomiony KSeF 2.0. – platforma do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. To krok milowy w procesie cyfryzacji systemu podatkowego w Polsce” – pisała Marta Niżałowska-Pactwa na portalu Linkedin.

W odpowiedzi na naszą poranną publikację otrzymaliśmy z Wydziału Prasowego MF, sprostowanie, które trudno nazwać sprostowaniem a wyłącznie opisem ogromnego sukcesu, jakim jest działający od 1 lutego 2026 r. KSeF.

„W trakcie prac nad wdrożeniem KSeF 2.0 nie wystąpiły żadne komplikacje, a wszystkie kamienie milowe związane z udostępnieniem nowej wersji systemu zostały zrealizowane zgodnie z publicznie dostępnym harmonogramem prac. Należy podkreślić, że decyzja obecnego kierownictwa Ministerstwa Finansów o odroczeniu pierwotnego terminu wdrożenia KSeF (1 lipca 2024 r.) była wynikiem przeprowadzonego w 2024 r. audytu informatycznego KSeF 1.0. Do jego przeprowadzenia skłoniły Ministerstwo Finansów niepokojące sygnały płynące z rynku od użytkowników KSeF 1.0 oraz dostawców oprogramowania. Audyt potwierdził krytyczne błędy systemu oraz jego niską wydajność. Wskutek powyższych okoliczności została podjęta decyzja o budowie całkowicie nowej architektury systemowej” – czytamy w korespondencji otrzymanej przez redakcję Wprost.

KSeF jest sukcesem, ale o dymisji ani słowa

W przesłanej wiadomości e-mail nie znajdziemy ani słowa o dymisji Marty Niżałowskiej-Pactwy, dyrektor generalnej w Ministerstwie Finansów. Na pytanie z jakiego powodu Marta Niżałowska-Pactwa nie pełni już funkcji dyrektorki, resort do momentu publikacji nie odpowiedział.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w danych kontaktowych Biura Dyrektora Generalnego w miejscu dotychczasowej dyrektorki widnieje napis „wakat”. Oznacza to, że do dymisji doszło, jednak resort nie opublikował takiej informacji, ani nie podał powodów, dlaczego do dymisji doszło.

Na tej samej stronie internetowej w zakładce Kierownictwo, Marta Niżałowska-Pactwa nadal figuruje, ze zdjęciem i opisem swojej kariery.

Doświadczenie Marty Niżałowskiej-Pactwa

Marta Niżałowska-Pactwa to wieloletnia urzędniczka państwowa z bogatym doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami IT w sektorze publicznym. Swoje kompetencje rozwijała, nadzorując kluczowe inicjatywy cyfryzacyjne, m.in. w ramach Programu Polska Cyfrowa oraz w Centrum e-Zdrowia.

