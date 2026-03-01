Paraliż komunikacyjny w niedzielne popołudnie. 30 linii na objazdach

1 marca 2026 r. obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent Rzeczpospolitej Karol Nawrocki weźmie udział w wydarzeniach upamiętniających żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Data obchodów 1 marca jako Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 r., w mokotowskim więzieniu, komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej organizacji, kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

3 lutego 2026 r. minęło 15 lat od ustanowienia przez Sejm RP – dzięki inicjatywie ustawodawczej podjętej przez Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego (Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych).

Harmonogram wydarzeń zaplanowanych na 1 marca 2026 r.

Do południa odbyło się wiele wydarzeń związanych ze świętem. Kolejne z nich zaplanowane są w godzinach popołudniowych. Najważniejsze z nich to:

Marsz ku czci Jolanty Brzeskiej (14:00 – 16:30)

Rozpocznie się pod Ministerstwem Sprawiedliwości przy Alejach Ujazdowskich 11. Uczestnicy przejdą w marszu do skweru im. Jolanty Brzeskiej na Mokotowie.

Przemarsz z okolic Sejmu (14:00 – 21:00)

Rozpocznie się przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w okolicach Sejmu a zakończy na ul. Kruczej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi.

Zgromadzenie na ul. Rakowieckiej (15:00 – 21:00)

To najważniejsze wydarzenie dzisiejszego dnia rozpocznie się na Mokotowie, przy ulicy Rakowieckiej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Następnie odbędzie się marsz do Placu Trzech Krzyży.

Zmiana organizacji ruchu w Warszawie

Z powodu zaplanowanych obchodów Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega, że w przypadku braku przejezdności, pojazdy będą kierowane na trasy alternatywne. Dotyczy to następujących linii:

Tramwaje: 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24.

4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24. Autobusy: 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 127, 128, 131, 138, 158, 159, 166, 167, 168, 171, 174, 175, 178, 180, 503, 507, 517, 520, 521, 525.

Ważne: Na trasach objazdowych pierwszy napotkany przystanek traktowany jest jako stały, natomiast wszystkie kolejne funkcjonują jako przystanki na żądanie. Szczegóły organizacji ruchu dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

