Jarosław Krajewski: Nie widzę opcji koalicji PiS z Grzegorzem Braunem

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Koalicja PiS z Grzegorzem Braunem jest możliwa?

Jarosław Krajewski: O tym będziemy rozmawiać po wyborach, gdy poznamy arytmetykę nowej kadencji Sejmu. Dzisiaj musimy koncentrować się na rozszerzaniu poparcia dla PiS i przygotowaniu gotowego programu, który przekona Polaków.

Czyli?

Dzisiaj nie widzę takiej opcji. Chcę silnej, niepodległej Polski, a to wyklucza współdziałanie ze środowiskami prorosyjskimi.

Jeszcze niedawno Jacek Sasin widział taką możliwość. W grudniowym wywiadzie dla TVN24 przekonywał nawet, że „woli Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska”.

To Donaldowi Tuskowi bardzo zależy, aby rosło poparcie dla Grzegorza Brauna kosztem PiS. Premier wie, że tylko z naszym udziałem może dojść do realnej zmiany rządu po wyborach w 2027 roku, dlatego będzie robił wszystko, by antagonizować środowiska prawicowe.

Zwracam uwagę, że mimo licznych kontrowersji wokół Grzegorza Brauna, pod rządami obecnego ministra sprawiedliwości te sprawy wyglądają na celowo przeciągane w czasie.

Według najnowszego sondażu parlamentarnego IPSOS dla TVP Info, Koalicja Obywatelska ma poparcie na poziomie 29 proc., tuż za nią jest PiS – 26 proc. Konfederacja – 14 proc. i Korona Polska Grzegorza Brauna – 7 proc., czyli razem mają niewiele mniej niż wy. Przyszła koalicja z tym środowiskiem staje się nieunikniona?

Do wyników sondaży zawsze należy podchodzić z pokorą, ale i z pamięcią o tym, że to tylko badania opinii. W polityce jestem od ponad 20 lat i widziałem już wiele różnych zestawień. Dla PiS kluczowe jest dziś stworzenie programu atrakcyjnego dla tych milionów Polaków, którzy już wcześniej nam zaufali. Przypomnę, że w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskaliśmy ponad 8 milionów głosów, a nasz kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zdobył w wyborach prezydenckich poparcie ponad 10 milionów obywateli.

To pokazuje, że dzięki nowemu otwarciu i merytorycznej propozycji jesteśmy w stanie wrócić na zwycięskie tory, niezależnie od fluktuacji poparcia dla partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka oraz Grzegorza Brauna.

Piotr Müller stwierdził w Super Expressie, że PiS znajduje się w niekomfortowej sytuacji – mimo dwóch lat słabych rządów Donalda Tuska, wasze poparcie jest niższe niż w 2023 roku. Narasta frustracja?