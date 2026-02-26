Kogo chce ułaskawić Karol Nawrocki? „Osoby publiczne”

Na początku tego roku Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. 4 lutego szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Paweł Szefernaker – informował, że aktem łaski objęci zostali „zwykli Polacy”.

– Pierwsza osoba – ponad 85-letnia, schorowana wdowa – sprzedała mieszkanie, by spłacić zobowiązania i zadośćuczynić za winę. Ze względu na bardzo zły stan zdrowia, podeszły wiek, skruchę i dobre opinie, została ułaskawiona z powodów humanitarnych – wskazywał podczas jednego z nagrań. Jeśli chodzi o drugiego obywatela, jest to „człowiek po wypadku komunikacyjnym z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu i poważnymi problemami onkologicznymi od lat poza konfliktem z prawem”. – Dziś nie jest w stanie odbyć kary – tłumaczył minister. Ostatnim ułaskawionym jest „mąż i ojciec, opiekujący się żoną w leczeniu onkologicznym z wyjątkowo złośliwym nowotworem”. – Osadzenie zrujnowałoby rodzinę – wyjaśniał polityk.

A tym razem? Kto skorzysta z prezydenckiego prawa łaski? Z ustaleń redakcji „Rzeczpospolitej” wynika, że mowa o „dwóch osobach publicznych”.

Kto tym razem dostąpi prezydenckiego ułaskawienia?

Prok. Anna Adamiak przekazała „Rz”, że Prokuratura Krajowa otrzymała już cztery postanowienia Prezydenta RP. Dotyczą one czterech odrębnych postępowaniań ułaskawieniowych (i czterech skazanych).

– W związku z tymi postanowieniami zwrócono się do właściwych sądów o nadesłanie akt wskazanych postępowań. Po ich otrzymaniu zostaną one niezwłocznie przekazane do Kancelarii Prezydenta RP. Nie ujawniamy danych osób skazanych objętych tymi postępowaniami – podkreśliła rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Jak twierdzi dziennik, wśród osób tych nie ma Adama Borowskiego – działacza opozycji antykomunistycznej, który otrzymał prawomocny wyrok za zniesławienie posła Romana Giertycha.

