Rosja grzmi po atakach na Iran. USA rośnie w siłę

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostro zareagowało na sobotnie uderzenia USA i Izraela na Iran, nazywając je „zaplanowaną i nieuzasadnioną” agresją. Rosja domaga się natychmiastowego wstrzymania nalotów i powrotu do rozmów dyplomatycznych.

Rosja troszczy się o swojego sojusznika

W oficjalnym komunikacie na Telegramie resort zarzucił Waszyngtonowi i Tel Awiwowi, że kwestia irańskiego programu atomowego jest jedynie pretekstem do siłowej zmiany władz w Teheranie. Według Kremla działania te to „nieodpowiedzialna destabilizacja” regionu i kolejny przykład niszczenia ładu międzynarodowego przez USA. Jednocześnie Rosja zadeklarowała gotowość do partnerskich rozmów.

W komunikacie Rosja wezwała również swoich obywateli do pilnego opuszczenia Izraela.

Wspólny atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran

W sobotni poranek Stany Zjednoczone wraz z Izraelem zaatakowały Iran. W Teheranie, ale też innych miastach słychać było wybuchy i eksplozje. W całym kraju wprowadzono stan wyjątkowy oraz zamknięto przestrzeń powietrzną. Przygotowania do akcji prowadzone były od kilku miesięcy, a decyzja w sprawie terminu ataku zapadła kilka dni temu.

Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że Iran próbował odbudować swój program jądrowy i kontynuował prace nad rakietami dalekiego zasięgu, które mogą stanowić zagrożenie dla bardzo dobrych przyjaciół i sojuszników USA w Europie, żołnierzy USA stacjonujących za granicą, a wkrótce mogą dotrzeć do amerykańskiej ojczyzny.

Głos w sprawie zabrał również Karol Nawrocki. „Jestem na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA” – napisał prezydent na platformie X.

