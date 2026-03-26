„Ruchome namioty” na białoruskiej granicy. Gdyby nie nagranie, nikt by nie uwierzył

W ostatnich miesiącach udało się uszczelnić polską granicę z Białorusią, więc migranci coraz częściej kierowani są przez Łukaszenkę na kierunek litewski. Choć nie są to jeszcze duże liczby, to w środę 24 marca padł nowy rekord aktywności tego odcinka od 2024 roku. W ciągu doby udaremniono przejście 29 osób, które nielegalnie chciały wtargnąć na terytorium tego kraju i Unii Europejskiej.

Pomysłowi migranci na granicy Litwy z Białorusią

Część z zatrzymanych migrantów próbowała pokonać granicę w niezwykły sposób. Grupa około 10 osób korzystała z własnoręcznie przygotowanych osłon, które w nocy miały uśpić czujność obserwatorów. Z gałęzi leszczyny i śpiworów stworzyli przykrycia, które na kamerze mogły zlewać się z ziemią, a po bliższym przyjrzeniu przypominały ruchome namioty.

Litewska Straż Graniczna zdołała jednak w porę wypatrzeć intruzów i zatrzymać nielegalnych imigrantów. Całą grupę zawrócono na Białoruś. Nagranie z tego zdarzenia zamieszczono w mediach społecznościowych. Widzimy na nim, jak w okolicach wsi Katros migranci pod niecodziennymi osłonami przesuwają się na drugą stronę leśnej drogi.

Litwa. Nagrano nietypowych nielegalnych migrantów z Białorusi

Miejscowi pogranicznicy tłumaczą, że pomysł na oszukanie systemu monitorującego nie był taki zły. Ich zdaniem migranci musieli wiedzieć, jak działają kamery. Poruszanie się pod prowizorycznymi „namiotami” było jednak bardzo niewygodne i powolne, więc służby zdążyły wszystko zauważyć i w porę zareagować.

Zatrzymane osoby deklarowały, że do Białorusi przybyły z Iranu, Afganistanu i Pakistanu. Tylko cztery osoby miały jednak przy sobie paszporty. Litewscy funkcjonariusze po stwierdzeniu, że migranci nie stanowią zagrożenia, wręczyli im paczki z żywnością i odesłali na Białoruś.

Czytaj też:

Oburzające działanie, po raz pierwszy na granicy. Plan mundurowym z Białorusi nie wypaliłCzytaj też:

SG powstrzymała przemyt nielegalnych migrantów. Tyle zapłacili za przerzut do Niemiec