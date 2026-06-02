W najbliższy czwartek w Kościele katolickim będzie obchodzona uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Jest to święto ruchome, które wyznacza się dokładnie 60 dni po Wielkanocy. W tym roku przypada na 4 czerwca.

Boże Ciało 2026. KEP: Kościół manifestuje publicznie obecność Chrystusa na świecie

Ważnym punktem obchodów jest Procesja Bożego Ciała. Kapłan wynosi z kościoła Najświętszy Sakrament, idzie pod baldachimem, który niosą parafianie, a przed nimi często kroczą ministranci, dzieci pierwszokomunijne i dziewczynki sypiące kwiaty. Procesja zatrzymuje się przy czterech, przygotowanych wcześniej ołtarzach. Przy każdym z nich jest odczytywany fragment Ewangelii, odbywa się krótka modlitwa i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, już przed rokiem podkreślał, że w czasie procesji eucharystycznej „Kościół manifestuje publicznie obecność Chrystusa na świecie”. – Wierni przyznają się do bycia uczniami Chrystusa, dając świadectwo swojej przynależności do wspólnoty Kościoła. Ukazują tym samym, że wiara nie jest ich prywatną sprawą, ponieważ z przekonań prywatnych wynikają konkretne działania społeczne – powiedział ks. Gęsiak w komentarzu dla Polskiej Agencji Prasowej.

Boże Ciało 2026. Czy trzeba iść do kościoła i uczestniczyć w procesji?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa należy do świąt nakazanych, co oznacza, że katolicy mają obowiązek uczestniczenia tego dnia we mszy świętej. Świadome i dobrowolne opuszczenie eucharystii bez ważnej przyczyny (np. choroba) jest uznawane za grzech. Jednocześnie udział w procesji Bożego Ciała jest dobrowolny.

– W Boże Ciało katolicy mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej. Udział w procesji Bożego Ciała jest dobrowolny, a osoby uczestniczące w niej mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami – powiedział ks. Leszek Gęsiak.

