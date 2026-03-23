Irańczycy ujawnili krwawy bilans wojny. Półtora tysiąca ofiar, wśród nich dzieci

Według danych irańskiego publicznego nadawcy Irib, w amerykańsko-izraelskich atakach zginęło ponad 1500 osób, z czego ponad 200 było poniżej 18. roku życia. Poza tym od końca lutego, kiedy rozpoczął się konflikt, 21 tys. osób wymagało pomocy medycznej. Jak dodaje irański nadawca, działania wojenne poważnie wpłynęły na funkcjonowanie infrastruktury medycznej w kraju. Ewakuowano 220 ośrodków zdrowia, w wyniku ataków zginęło 21 pracowników medycznych, a 103 zostało rannych.

W szpitalach nadal przebywa 970 pacjentów, w tym 53 dzieci poniżej drugiego roku życia. Zniszczono także 48 baz ratunkowych, co dodatkowo utrudnia sprawne udzielanie pomocy poszkodowanym.

Krwawa odpowiedź Iranu i ultimatum Trumpa

Iran krwawo odpowiada na ataki Izraela i USA. W nocy z soboty na niedzielę irański pocisk balistyczny uderzył w centrum miasta Arad w Izraelu. Rakieta spadła pomiędzy budynkami mieszkalnymi. Według izraelskich służb ratunkowych rannych zostało co najmniej 65 osób, w tym kilka ciężko. Późniejsze doniesienia izraelskich mediów wskazywały, że liczba poszkodowanych mogła przekroczyć 100, a kilkanaście osób znajdowało się w stanie bardzo ciężkim. Pociski spadły także na Dimonę, gdzie 54 osoby zostały ranne. W mieście działa reaktor jądrowy oraz ośrodek badawczy zajmujący się technologią nuklearną.

Dzień wcześniej Iran wystrzelił dwa pociski balistyczne w kierunku bazy wojskowej na wyspie Diego Garcia, gdzie stacjonują siły Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jak zauważają media, atak może wskazywać, że irańskie rakiety mają znacznie większy zasięg niż wcześniej deklarowano. Żaden z pocisków nie trafił jednak w cel. Jeden miał ulec awarii w trakcie lotu, a w kierunku drugiego amerykański okręt wojenny wystrzelił pocisk antyrakietowy SM-3. Nie wiadomo, czy pocisk został strącony przez Amerykanów, czy sam chybił.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest niezwykle napięta, a zapowiedzi Donalda Trumpa zwiastują dalszą eskalację. Prezydent USA zagroził Iranowi zniszczeniem elektrowni, jeżeli władze w Teheranie w ciągu 48 godzin nie odblokują „całkowicie” cieśniny Ormuz. W odpowiedzi Irańczycy zapowiedzieli, że zaatakują kluczowe izraelskie i amerykańskie obiekty.

Czytaj też:

Trump stawia Iranowi ultimatum. „W ciągu 48 godzin...”Czytaj też:

Tragiczny bilans irańskiego ataku na Izrael. Pocisk spadł w centrum miasta