Myśliwiec USA zestrzelony nad Iranem. Trwa misja poszukiwawczo-ratownicza

W piątek w południowym Iranie rozbił się myśliwiec USA, co spowodowało rozpoczęcie akcji poszukiwawczej i ratowniczej mającej na celu odnalezienie dwuosobowej załogi – poinformował The Washington Post, powołując się na amerykańskich urzędników. To pierwszy znany przypadek upadku samolotu Stanów Zjednoczonych na terytorium wroga w trwającym od miesiąca konflikcie. Los załogi nie był od razu jasny.

Według urzędników oraz zdjęć wraku rozpowszechnianych przez irańskie media państwowe samolot to najprawdopodobniej McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle. Zdaniem powiązanej z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej irańskiej agencji informacyjnej Tasnim samolot USA został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą. W raporcie odniesiono się jedynie do jednego członka załogi, który miał się „katapultować się i wylądować na terenie kraju”.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran zestrzelił amerykański myśliwiec?

Rozpoczęto akcję, której celem ma być dotarcie do ewentualnych ocalałych, zanim zdąży zrobić to Iran. The New York Times podał, że prezenter lokalnej stacji telewizyjnej powiązanej z irańskim nadawcą państwowym odczytał oświadczenie wzywające lokalnych mieszkańców do schwytania „pilota lub pilotów wroga” i przekazania ich żywych siłom bezpieczeństwa w zamian za nagrodę. „Amerykańskiego intruza” wyceniono na 10 mld tomanów, czyli ok. 222,5 tys. zł.

Nad prowincją Chuzestan zauważono tankowiec powietrzny oraz dwa nisko latające helikoptery. Agencja Mehr podkreśliła jednak, że jest mało prawdopodobne, aby pilotowi udało się katapultować ze względu na „gwałtowną eksplozję”, do której doszło w wyniku katastrofy. Irańska telewizja państwowa opublikowała też zdjęcia, które według niej przedstawiają szczątki zestrzelonego samolotu. Pokazują one końcówkę skrzydła oraz górną część statecznika pionowego.

Sukces sił specjalnych USA. Donald Trump informowany

Jak się finalnie okazało, siły specjalne Stanów Zjednoczonych odnalazły i uratowały jednego z pilotów – donosi Axios. Trwają poszukiwania drugiego. W akcję zaangażowany jest Izrael, który udostępnia dane wywiadowcze. Odwołane zostały również ataki w tym regonie. Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt zapewniła, że Donald Trump „został poinformowany” o sprawie.

Nie tylko Cieśnina Ormuz. Oczy świata zwracają się na „Bramę Łez"

