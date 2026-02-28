Izrael zaatakował Iran. Słychać eksplozje i widać gęsty dym

Izrael w sobotni poranek zaatakował Iran. W Teheranie słychać eksplozje i wybuchy. We wszystkich regionach kraju wprowadzono stan wyjątkowy. Natychmiast ministerstwo transportu Izraela zamknęło przestrzeń powietrzną kraju. Armia ogłosiła zakaz jakichkolwiek zgromadzeń – informuje Times od Israel i Reuters.

W Teheranie tworzą się ogromne kolejki przed stacjami benzynowymi, a wielu ludzi opuszcza w pośpiechu miasto.

Wojsko rozpoczęło akcję informacyjną do mieszkańców, aby nie wychodzi na zewnątrz, lecz udali się do schronów. Cała militarna akcja została przeprowadzona za zgodą i wiedzą USA. Przygotowania do akcji prowadzone były od kilku miesięcy, a decyzja w sprawie terminu ataku zapadła kilka dni temu.

Opozycja zabiera głos

Liderzy opozycji popierają ataki na Iran przeprowadzone w ramach wspólnej operacji Izraela i Stanów Zjednoczonych – podaje The Times of Israel.

„Chcę przypomnieć nam wszystkim: naród izraelski jest silny. Siły Obronne Izraela i Siły Powietrzne są silne. Najsilniejsza potęga świata jest po naszej stronie” – pisze lider opozycji Yair Lapid.

Media poinformowały, że ayatollah Chamneia nie przebywa w Teheranie. Został przewieziony w bezpieczne miejsce.

Trump zabrał głos po ataku

„Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia ze strony irańskiego reżimu”– poinformował Trump w nagraniu opublikowanym w serwisie Truth Social. Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone zniszczą irańskie rakiety i zrównają z ziemią irański przemysł rakietowy.

Polska ambasada

Wydział Konsularny polskiej ambasady w Izraelu pozostaje zamknięty dla odwiedzających do odwołania — poinformowała ambasada.

„Odebrałem meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna” – napisał premier Donald Tusk w serwisie X.

LOT odwołał wszystkie loty zarówno do jak i z Izraela – poinformował w sobotę rzecznik prasowy przewoźnika. Wizz Air również zawiesił połączenia z Izraelem w tym z Dubajem i Jordanią.

Przestrzeń powietrzna nad Izraelem pozostaje zamknięta do odwołania.

Iran przeprowadzi kontratak

Iran już odpowiedział, że szykuje się do akcji odwetowej.

twitter