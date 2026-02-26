Nawrocki skomentował expose Sikorskiego. Ten szczegół zwraca uwagę

Karol Nawrocki zabrał głos po expose Radosława Sikorskiego w Sejmie. Prezydent przysłuchiwał się wystąpieniu z sali plenarnej.

Karol Nawrocki ocenił expose Radosława Sikorskiego

Jak podkreśliła głowa państwa, w najważniejszych obszarach nie ma rozbieżności między Pałacem Prezydenckim a resortem dyplomacji. – W kwestiach fundamentalnych i strategicznych polityka prezydenta i Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest na jednej stronie – ocenił.

Prezydent zaznaczył, że wspólne stanowisko dotyczy przede wszystkim bezpieczeństwa i polityki wobec Rosji. – To jest rzecz oczywista, że mówimy w tych kwestiach jednym głosem. To największe egzystencjalne zagrożenie dla Polski, dla całego porządku europejskiego. To wybrzmiało dzisiaj ze słów Radosława Sikorskiego i ja to powtarzam regularnie – powiedział Karol Nawrocki.

Dodał, że „niezwykle cieszy go fakt, że szef MSZ skorzystał ze słów, które on powtarza regularnie na arenie międzynarodowej, że Rosja jest pokonywalna, odnosząc się do konkretnych historii wieku XX”.

Nawrocki o expose Sikorskiego. Wytknął błąd szefowi MSZ

Nie wszystkie elementy wystąpienia szefa MSZ spotkały się jednak z aprobatą prezydenta. – Zabrakło mi w wystąpieniu ministra Sikorskiego nieco większej asertywności w stosunku do Komisji Europejskiej – zaznaczył. W jego ocenie potrzebne jest wyraźniejsze wsparcie rządu dla działań na rzecz reformy funkcjonowania Komisji Europejskiej.

Nawrocki wskazał także na niedostateczne – jego zdaniem – zaakcentowanie roli współpracy regionalnej. – To, czego mi zabrakło i mówię to ze smutkiem, to przede wszystkim odniesienia szerszego do formatów regionalnych, w których Polska jest liderem – mówił, przywołując m.in. inicjatywę Trójmorza.

Podkreślił, że projekt ten stanowi istotne narzędzie wzmacniania pozycji państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej i powinien być intensywniej wspierany przez rząd. Wspomniał również o kwestiach reparacji od Niemiec.

twitter

Karol Nawrocki o polexicie

Prezydent odniósł się również do wątku ewentualnego wyjścia Polski z UE. – Nie ma wątpliwości, że Polska jest i pozostanie, drodzy państwo, w najbliższym czasie w Unii Europejskiej – podkreślił. Krytycznie ocenił natomiast sam fakt podnoszenia tej kwestii w exposé.

– Minister Sikorski zaprojektował sobie na 15 minut pewien problem polexitu, wyjścia Polski z UE i później ten wymyślony problem rozkładał na czynniki pierwsze, na kwestie już powiedziałbym laboratoryjne. Oczywiście takiego problemu dzisiaj nie ma – stwierdził.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Expose Radosława Sikorskiego. Jak zareaguje Nawrocki?Czytaj też:

Fala komentarzy po expose Radosława Sikorskiego. W sieci zawrzało