Fala komentarzy po expose Radosława Sikorskiego. W sieci zawrzało

Radosław Sikorski wygłosił expose w Sejmie. Minister spraw zagranicznych przedstawił Polskę jako silną w Unii Europejskiej i NATO, zdecydowanie proukraińską i proeuropejską, jednocześnie podkreślając, że współpraca z USA odbywa się świadomie, a nie bezrefleksyjnie.

Radosław Sikorski przestrzegał przed negatywnymi skutkami osłabienia lub opuszczenia Unii Europejskiej przez Polskę. – Wyobraźmy sobie słabą lub rozmontowaną Unię Europejską. Poza jej strukturami biedniejsza Polska i uzbrojone po zęby Niemcy, w dodatku rządzone przez nacjonalistyczną prawicę. Naprawdę tego chcecie? – dopytywał wicepremier.

Expose Sikorskiego. Fala komentarzy

Po wystąpieniu szefa MSZ pojawiło się mnóstwo komentarzy. – Bardzo mocne, dobre i mądre słowa na temat Ukrainy, Europy, naszej relacji z sojusznikami – ocenił Donald Tusk.

– Wystąpienie Radosława Sikorskiego zawierało trzeźwą ocenę tego, co ważne dla Polski całego zachodniego świata. Szef MSZ nie pozostawił wątpliwości co do kierunku, w jakim Polska podąża: silna Polska, Polska liderem w tej części Europy, Polska w zjednoczonej Europie; Polska lojalnym, ale nie naiwnym sojusznikiem Ameryki – wyliczał premier.

Donald Tusk







Karol Nawrocki







Michał Szczerba







Marcin Przydacz







Krzysztof Brejza







Krzysztof Kwiatkowski







Krzysztof Bosak







Mariusz Witczak







Aleksandra Gajewska







Dariusz Joński







Roman Giertych







Kazimierz Smoliński







Janusz Cieszyński





Expose Sikorskiego. Czarzasty komentuje

W podobnym tonie wypowiedział się Włodzimierz Czarzasty. – Dużo o Ukrainie, dużo o Unii Europejskiej, dużo o zmieniającej się sytuacji politycznej na świecie, w tym roli Stanów Zjednoczonych. Znamienne były słowa, że musimy być podmiotem, musimy być w sojuszach, musimy dostrzegać wszystkie nasze umowy i koalicjantów, ale nie możemy być frajerami – stwierdził marszałek Sejmu.

– Z satysfakcją muszę powiedzieć, że szef MSZ mówił to samo, co ja o polskiej polityce zagranicznej. Wywołuje to uśmiech przyjacielski na mojej twarzy i bardzo Radosławowi Sikorskiemu za to dziękuję – dodał.

Według polityka Lewicy „słowa ministra dotyczące pogorszenia się relacji między Stanami Zjednoczonymi a Europą są uczciwe, więc nie są zadziorne”. – One opisują sytuację, która jest w tej chwili na świecie i opisują, że do tej sytuacji Polska nie dość, że powinna się dopasować, ale również budować swoją podmiotowość – zaznaczył.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Expose Radosława Sikorskiego. Jak zareaguje Nawrocki?Czytaj też:

Sikorski wywołał Nawrockiego do tablicy. Pilny apel w Sejmie