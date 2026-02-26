Sikorski wywołał Nawrockiego do tablicy. Pilny apel w Sejmie

Radosław Sikorski w trakcie swojego expose w Sejmie zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego. Szef MSZ wystosował pilny apel w związku z ciągnącym się od wielu miesięcy sporem o nominacje ambasadorskie.

Sikorski apeluje do Nawrockiego

Po raz kolejny apeluję do pana prezydenta Nawrockiego o podpisanie złożonych zgodnie z ustawą wniosków o nominacje ambasadorskie. Prawo się nie zmieniło. Czy spośród 49 kandydatów nie ma ani jednego, który spełnia wymagania? Nie nadają się nawet ci, którzy pełnili te role za rządów Zjednoczonej Prawicy? – dopytywał minister spraw zagranicznych.

Radosław Sikorski zaznaczył, że potrzebujemy sprawnych i profesjonalnych przedstawicieli poza granicami kraju. Przy okazji polityk podziękował Andrzejowi Dudzie za podpisanie 24 nominacji ambasadorskich w ostatnim roku urzędowania.

Nawrocki reaguje na słowa Sikorskiego

Karol Nawrocki odniósł się do słów szefa MSZ tuż po zakończeniu expose. – Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze ws. nominacji ambasadorskich. Teraz decyzja czy ruch jest po stronie Radosława Sikorskiego. Zeszliśmy podczas naszego ostatniego spotkania już na etap bardziej szczegółowych ustaleń – przekazał prezydent.

- Jesteśmy na etapie, w którym była propozycja szefa MSZ, moja wyraźna kontrpropozycja, dłuższa rozmowa i obecnie, jeśli minister jest gotowy do kompromisu, możemy ten kompromis zawrzeć. Czekam na odpowiedź – dodał polityk.

Spór o nominacje ambasadorskie

Konflikt między prezydentem a Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie nominacji ambasadorskich trwa od marca 2024 roku, i sięga jeszcze czasów prezydentury Andrzeja Dudy. Wówczas Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów oraz wycofaniu kilkunastu kandydatur, które wcześniej zostały zgłoszone do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu.

Pod koniec stycznia po spotkaniu szefa MSZ z prezydentem pojawiły się doniesienia, że wkrótce może dojść w tej sprawie do przełomu. — Jest nadzieja, że sprawa ambasadorów zostanie w najbliższym czasie, dla dobra Polski, rozwikłana — powiedział szef BBN.

