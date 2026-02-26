NA ŻYWO: Expose Radosława Sikorskiego. Jak zareaguje Nawrocki?

14:00 Dziękujemy za śledzenie relacji. W Sejmie nadal trwa debata, będziemy na bieżąco informować o najważniejszych politycznych wydarzeniach dnia. 13:54 I kolejny komentarz do niskiej frekwencji w Sejmie podczas expose Radosława Sikorskiego:



Radosław Sikorski i Karol Nawrocki wystąpili w Sejmie. Ta różnica rzuca się w oczy 13:24 Do sieci trafiło nietypowe zdjęcie prezydenta i szefa MSZ



x.com 12:49 Krzysztof Bosak z Konfederacji: W expose wicepremiera Sikorskiego było mnóstwo polemiki o charakterze wewnętrznym z opozycją. Było przeniesienie na poziom polityki międzynarodowej naszych wewnętrznych sporów, do których mamy pełne prawo i nie powinny być częścią polityki międzynarodowej Polski 12:46 Krzysztof Bosak z Konfederacji: My postulujemy o politykę interesu narodowego i realnego odczytywania sytuacji na arenie międzynarodowej. To nie oznacza zgody na wszystko, co się dzieje. To oznacza widzenie rzeczy takimi, jakie są. Postulujemy pokojową współpracę dla rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa 12:45 Anna Maria Żukowska z Lewicy. Jesteśmy w trudnym momencie historycznym. Jesteśmy w momencie, gdy nieprzewidywalność w geopolityce stała się nową normą. To nie oznacza, że nam się redefiniują sojusze. USA nadal są naszym największym sojusznikiem, natomiast nie możemy się skupiać wyłącznie jednotorowo. Dla Lewicy ważna jest również Europa i relacje międzynarodowe z Ukrainą. Kijów jest naszym sojusznikiem 12:42 W odpowiedzi politycy PiS próbowali zagłuszyć posła KO. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski zwrócił im uwagę. - Proszę państwa, jeżeli wam ta debata nie odpowiada, to nie musicie tu uczestniczyć. Śmiech nie licuje z sytuacją, która jest dzisiaj omawiana. Świetnie się bawicie tak? Akurat punkt, który jest dziś w porządku obrad jest dla was do śmiechu, tak? Albo zachowacie powagę, albo będę korzystał z moich regulaminowych możliwości - powiedział polityk PSL. 12:40 Tymczasem w Sejmie trwa debata dotycząca expose. - Jesteśmy pod stałą presją Rosji i wpływem ataku informacyjnego. To jest pranie mózgów, w tym waszych, kiedy śpiewacie tak, jak wam grają na Kremlu. Nie jesteście od tego, trzeba to zrozumieć - grzmiał Paweł Kowal do posłów PiS 12:35 Marta Nawrocka razem z Urszulą Brzezińską-Hołownią znalazła się na okładce „Polityki”. – Bóg powinien wybaczyć – odparł prezydent, którego zapytano o głośną sprawę.



Burza wokół okładki z Martą Nawrocką. Prezydent przerwał milczenie 12:08 PiS zabrania posłom pozytywnie wypowiadać się o SAFE? Ponoć wystarczy jedno dobre słowo nt. programu, by groziła im dyscyplinarka. Taki los spotkać może wkrótce Dworczyka.



PiS zawiesi Dworczyka? Za wypowiedź o SAFE 11:56 Co Karol Nawrocki zrobi ws. SAFE?



Prezydent nie ujawnił jeszcze, jakie zajmie stanowisko wobec ustawy wprowadzającej program SAFE. Zapytany o to przez dziennikarkę TVN24 Agatę Adamek, Karol Nawrocki odpowiedział, że rozstrzygnięcie zapadnie „we właściwym czasie”.



– To sprawa niezwykle ważna dla państwa i budząca w Polsce wiele emocji, dlatego dziś nie będę przesądzał, jaką decyzję podejmę. Mam na to jeszcze kilka tygodni – zaznaczył. 11:37 Szef MSZ: Nawet choreografia pokazuje, że mamy różne wrażliwości. Uważam, że Polska jest silniejsza, gdy jest zakorzeniona w instytucjach Zachodu i jest mocnym filarem zarówno NATO, jak i UE. Nacjonalizm czasami szkodzi narodowi. Mam nadzieję, że się przesłyszałem i prezydent Nawrocki nie obwiniał Unii Europejskiej za wojnę w Ukrainie 11:36 Minister spraw zagranicznych zabrał głos po exposé wygłoszonym w sejmie. — Mam nadzieję, że źle usłyszałem i pan prezydent nie obwiniał Europy za wojnę w Ukrainie — powiedział Radosław Sikorski 11:19 Tymczasem Sejm właśnie wznowił obrady. Głos zabiera Marcin Przydacz 11:17 Kosiniak-Kamysz po expose Radosława Sikorskiego: Cieszy mnie wątek amerykański w expose, czyli fakt, że współpraca z USA jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski i rozwoju wojska 11:07 Prezydent o expose szefa MSZ: Z zawodem spostrzegłem, że Minister Sikorski nie odniósł się do mojej propozycji, którą złożyłem Prezydentowi Niemiec, odnoszącej się do spłaty reparacji. Gdyby Niemcy zaczęły spłacać reparacje, choćby w samym sprzęcie, to może dzisiaj nie musielibyśmy rozmawiać o programie SAFE, bo kwestie militarne i wojskowe spłacałyby się z tego, co Niemcy są zobowiązane zapłacić. 11:05 Nawrocki o expose Sikorskiego: Cieszę się, że Minister Sikorski przyznał, że Waszyngton, USA, NATO są strategicznym zobowiązaniem Polski; że Waszyngton jest naszym strategicznym partnerem. Dbam o relacje polsko-amerykańskie, które odnoszą się do gospodarki, ekonomii, rozwoju, a przede wszystkim bezpieczeństwa. 11:03 Jest i pierwszy komentarz ze strony prezydenta Karola Nawrockiego



Nawrocki skomentował expose Sikorskiego. Ten szczegół zwraca uwagę 11:02 Po zakończeniu expose Radosława Sikorskiego w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy



Fala komentarzy po expose Radosława Sikorskiego. W sieci zawrzało 10:50 Włodzimierz Czarzasty: Wiem, dlaczego nie było wielu przedstawicieli PiS, w tym Mariusza Błaszczaka i Jarosława Kaczyńskiego. PiS coraz mniej szanuje prezydenta Nawrockiego. Wydawało się, że pan prezydent Nawrocki jest związany z PiS-em, a okazało się, że PiS nie uszanował obecności pana prezydenta Nawrockiego. Widzę konflikt, spadającą rolę PiS-u i walki między panem Kaczyńskim i Nawrockim, ale to nie moje walki 10:41 To koniec sporu między MSZ i Pałacem Prezydenckim?



Sikorski wywołał Nawrockiego do tablicy. Pilny apel w Sejmie 10:37 - Bardzo dobre, mądre i rozsądne expose. Radosłąw Sikorski jasno pokazał, w jakim kierunku podąża Polska. Będziemy lojalnym sojusznikiem - komentował premier 10:35 Jest pierwsza reakcja Donalda Tuska



Zakończyło się expose Radosława Sikorskiego w Sejmie
Włodzimierz Czarzasty zarządził przerwę w obradach do 11:15



Tymczasem frekwencja w Sejmie nie zachwyca:



x.com 9:00 Za kilka minut rozpocznie się wystąpienie szefa MSZ 8:36 W Sejmie pojawi się Karol Nawrocki. Po zakończeniu wystąpienia szefa MSZ prezydent zapowiedział krótkie spotkanie z mediami, podczas którego odniesie się do treści expose 8:26 Po wystąpieniu Radosława Sikorskiego i debacie na temat expose posłowie rozpatrzą wniosek PiS o odwołanie Stefana Krajewskiego z funkcji ministra rolnictwa. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak jako powód złożenia wniosku wskazał nieskuteczność Krajewskiego ws. zatrzymania umowy UE-Mercosur. 8:15 Marcin Przydacz o expose: Pytanie będzie o skuteczność. Czy minister Sikorski te plany, które zapowiadał w zeszłym roku, w czymkolwiek zrealizował? Nie spodziewam się tutaj jakiejś daleko idącej przełomowości



Ministra Sikorskiego czytamy, jak otwartą księgę. On nie jest specjalnie skomplikowany, wiadomo co powie, wiadomo gdzie będzie się wyzłośliwiał. Wiadomo też, że sam ma nieco krótki lont, więc można go bardzo łatwo podpalić 7:43 Dobre wieści dla szefa MSZ tuż przed expose:



Tym politykom ufają Polacy. Sensacyjne wyniki sondażu 7:25 Radosław Sikorski przekazał, jak wyglądają priorytety polskiej polityki zagranicznej i europejskiej na 2026 rok:



1) Polska bezpieczna

2) Wpływowa Polska w silnej Unii Europejskiej

3) Polityka zagraniczna w służbie rozwoju gospodarczego

4) Polska aktywna globalnie i solidarna

5) Profesjonalna służba zagraniczna jako warunek realizacji priorytetów państwa 7:11 Wczoraj na komisji Radosław Sikorski przekazał najważniejsze punkty swojego wystąpienia. Jak widać, nie wszystkim spodobało się wystąpienie szefa MSZ



Zapytany przez dziennikarzy o obecność Karola Nawrockiego w Sejmie, Radosław Sikorski odniósł się też do byłego prezydenta.



– Andrzej Duda bardzo emocjonalnie zareagował na moje expose. Zaprosiłem go także i tym razem i mam nadzieję, że się pojawi. Jestem mu wdzięczny za podpisanie 24 nominacji ambasadorskich, które złożyłem. Nowy prezydent jak dotąd nie podpisał jeszcze żadnej – stwierdził. 6:23 Początkowo expose było planowane na 11 lutego, jednak ostatecznie został wyznaczony nowy termin po tym, jak Karol Nawrocki zwołał na ten dzień Radę Bezpieczeństwa Narodowego 6:12 - Dziesiąty już raz będę w tej roli występował przed Sejmem, ale nie wpadam w rutynę. Przedstawiłem tradycyjnie na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych skrót, odpowiedziałem na wszystkie pytania. Koniunktura międzynarodowa, stosunki transatlantyckie nie poprawiły się, a wojna w Ukrainie trwa. Powstają też nowe zagrożenia, jeśli chodzi o technologie, sprawy cyfrowe czy kwestia materiałów krytycznych - powiedział Radosław Sikorski dziennikarzom 6:08 Wystąpienia mają wysłuchać Karol Nawrocki, Donald Tusk, marszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści oraz dyplomaci 6:06 W czwartek 26 lutego szef MSZ Radosław Sikorski przedstawi w Sejmie expose dotyczące priorytetów polskiej polityki zagranicznej w 2026 rok. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo

Radosław Sikorski już po raz 10 wygłosi w Sejmie expose dotyczące priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Wystąpienia szefa MSZ w Sejmie będą słuchać m.in. Karol Nawrocki, Donald Tusk, marszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści oraz dyplomaci.

Expose Radosława Sikorskiego w Sejmie. O czym będzie?

Na przemówienie ministra spraw zagranicznych oraz debatę przeznaczono w harmonogramie prac Sejmu łącznie ponad 8 godzin.

– Dziesiąty już raz będę w tej roli występował przed Sejmem, ale nie wpadam w rutynę. Dzisiaj przedstawiłem tradycyjnie na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych skrót. Koniunktura międzynarodowa, zarówno stosunki transatlantyckie nie poprawiły się, a wojna w Ukrainie trwa. Powstają też nowe zagrożenia jeśli chodzi o technologie, sprawy cyfrowe czy kwestia materiałów krytycznych – przekazał Radosław Sikorski.

Szef MSZ podkreślił, że w swoim wystąpieniu będzie chciał się skupić na kwestiach takich jak bezpieczeństwo, relacje transatlantyckie, UE i próba zakończenia wojny w Ukrainie tak, by ona na tym nie straciła.

– Będę przekonywał, że Polska – ponad 20 lat po wejściu do UE – nie przypadkiem stała się 20. gospodarką świata. To członkostwo nas wzmacnia. Mam nadzieję, że przekonam nacjonalistów do tego, by propagandą antyunijną nie obniżali naszej pozycji i też nie wprowadzali w błąd naszych rodaków, bo Brytyjczycy z UE wyszli i dziś gorzko tego żałują – dodał.

Radosław Sikorski o Andrzeju Dudzie

Dopytywany przez dziennikarzy o obecność Karola Nawrockiego w Sejmie, Radosław Sikorski wspomniał o jego poprzedniku. – Andrzej Duda żywo reagował na moje expose. Zaprosiłem go na czwartkowe wystąpienie i mam nadzieję, że przyjmie to zaproszenie. Jestem mu wdzięczny, że podpisał 24 nominacje na moje wnioski ambasadorskie. A nowy prezydent jeszcze żadnego wniosku nie podpisał – dodał.

