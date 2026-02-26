Burza wokół okładki z Martą Nawrocką. Prezydent przerwał milczenie

Urszula Brzezińska-Hołownia – żona Szymona Hołowni i Marta Nawrocka – pierwsza dama, małżonka Karola Nawrockiego, trafiły na najnowszą okładkę „Polityki”. Ich wizerunki wykorzystano jako przykład przedstawicieli „armii młodych pobierających emerytury mundurowe”.

Z najnowszym numerem tygodnika zapoznał się już wicemarszałek, który tak podsumował sprawę: „«Wolne Media» w natarciu”. – „Wczoraj zajęły się ujawnianiem moich chorób, dziś na afisz biorą moją żonę, która po prawie 19. latach służby – a w której dosłownie narażała życie, przy każdym dyżurze bojowym będąc pierwszym ogniwem obrony Rzeczypospolitej (a więc i bezczelnie handlujących dziś jej wizerunkiem dziennikarzy) – odeszła na wcześniejszą emeryturę” – skwitował. Brzezińska-Hołownia była pilotką w polskich siłach powietrznych – służyła za sterami samolotu bojowego (myśliwca) MiG-29.

Obok małżonki Hołowni znalazło się też zdjęcie pierwszej damy. Prezydent RP widział okładkę – postanowił zabrać w sprawie głos.

Nawrocki o żonie na okładce „Polityki”: Jest zbyt silną kobietą, żeby się tym przejmować

Karol Nawrocki odpowiadał na pytania dziennikarzy po exposé ministra spraw zagranicznych – Radosława Sikorskiego – w Sejmie. Jedno z nich dotyczyło nowego numeru gazety.

– Widziałem okładkę tygodnika „Polityka”, ale powtórzę, moja żona, która 20 lat pracowała i w oddziale specjalnym, ale też cywilnie, w Krajowej Administracji Skarbowej, jest zbyt silną kobietą, żeby się przejmować okładkami „Polityki”. Ci, którzy współdecydują o polskim życiu publicznym, wyborcy, ci którzy biorą udział w wyborach, powinni taką okładkę i tego typu dziennikarskie zachowanie zapamiętać i w kontekście do mojej żony i do żony marszałka Hołowni, a pan Bóg autorom tego tekstu powinien wybaczyć – skomentował w czwartek (26 lutego).

