TV Republika zaliczyła ogromną wpadkę? Chodzi o jeden moment

Dziennikarz „Czarno na białym TVN24” Jan Kunert donosi o nieprofesjonalnej wpadce w TV Republika. Zajmujący się wcześniej sprawdzaniem faktów w portalu Konkret24 dziennikarz na X napisał, że stacja Tomasza Sakiewicza pokazała fragment nieprawdziwego nagrania, stworzonego przy użyciu sztucznej inteligencji.

TV Republika zamieściła fejkowe nagranie w serwisie informacyjnym

„Telewizja Republika na rozpoczęcie głównego serwisu dała fejkowy filmik, który dosłownie chwilę wcześniej w Faktach TVN pokazał i wyjaśnił Michał Istel” – pisał. Z zamieszczonego przez niego screena wynika, że chodziło o fałszywe nagranie z „wybuchu” na lotnisku w Dubaju.

Nagraniem tym zajął się także wspomniany wcześniej portal Konkret24. „W sieci za to zaczął krążyć filmik, który wygląda, jakby pochodził z kamery monitoringu lotniska w Dubaju. Kamera rzekomo uchwyciła moment ataku na obiekt. Na popularnym nagraniu obserwujemy strefę odpraw wewnątrz dużej hali lotniskowej. W trzeciej sekundzie materiału widać wybuch lub uderzenie, po którym następuje eksplozja. Pasażerowie zaczynają chaotycznie uciekać i się chować” – czytamy opis.

Dowiadujemy się też, że nagranie opublikowane z polskim opisem na X 1 marca wygenerowało prawie 150 tys. wyświetleń. Krążyło ono też w zagranicznych mediach społecznościowych, w jednym przypadku osiągając nawet 2 mln wyświetleń. Tymczasem fejka można dość łatwo rozpoznać. Na jednej z tablic informacyjnych zamiast napisu „Check-in” jest „Check-in Check”. Nienaturalnie wyglądają też barierki do wydzielania kolejek. Biegnący ludzie przenikają zresztą przez przeszkody i zagarniają je ze sobą, co całkowicie burzy wiarygodność oglądanego obrazu.

twitterCzytaj też:

Będą walczyć z dezinformacją medyczną. „To zagraża życiu. Dziesiątki tysięcy szkodliwych materiałów”Czytaj też:

Hejt i fake newsy wokół WOŚP. Tak wygląda internetowa nagonka