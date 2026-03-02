Tyle osób przyciąga przed telewizory gwiazda TV Republika. Liczby nie kłamią

Średnio 428 tys. widzów ogląda w TV Republika od stycznia 2026 roku program „Michał #Rachoń” – wynika z danych Nielsen Audience Measurement, które podały Wirtualne Media. W programie Michała Rachonia pojawiają się politycy i komentatorzy, którzy mówią o bieżących wydarzeniach politycznych. Program nadawany jest w dni powszednie o godz. 8:30. Format jest podzielony na kilka części i kończy się między godz. 10:30 a 11:00.

Program daje Telewizji Republika 9,50 proc. udziału w rynku w grupie wszystkich widzów; 6,27 proc. w grupie 16 – 59 lat oraz 4,14 proc. w grupie od 16 do 49 lat. W styczniu poranne pasmo przyciągało przed telewizory średnio 406 tys. osób. Najniższą oglądalność zanotowano 19 stycznia – 341 tys. widzów. W lutym średnia widownia wyniosła z kolei 452 tys. osoby, a najpopularniejsze wydanie miało miejsce 5 lutego – średnio 514 tys. widzów.

Nie tylko „Michał #Rachoń”. Ten cykl jest hitem w TV Republika

Niedawno Press podał z kolei wyniki oglądalności cyklu rozmów Rachonia z publicystą i podróżnikiem Wojciechem Cejrowskim. Średnio ogląda go w TV Republika 616 tys. widzów. Program emitowany jest od początku lutego około godz. 21 w niedzielę. Stacja Tomasza Sakiewicza ma wówczas średnio 4,70 proc. udziału w grupie ogólnej powyżej czwartego roku życia i 3,02 proc. grupie w komercyjnej 16 – 59 lat.

Pod koniec lutego ruszyły z kolei podcasty Telewizji Republika o nazwie „13. piętro”, które można oglądać w serwisie YouTube. Nadawca zapowiada je jako „luźne rozmowy prowadzone przez największe gwiazdy stacji”. W pierwszym odcinku dyskutowali Rachoń, Jarosław Olechowski i Piotr Matczuk, którzy poruszyli słowa Donalda Tuska o „zakutych łbach”, program SAFE, czy ataki na Krzysztofa Stanowskiego.

