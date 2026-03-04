Wysocka-Schnepf z nowym programem. Wśród prowadzących też Nawrocki

Ma to być program o charakterze polityczno-społecznym. Podczas talk-show w studiu obecni będą nie tylko dziennikarze i ich goście, ale także przedstawiciele publiczności. Emitowany będzie on na antenie TVP Info od 14 marca 2026 roku (czyli od następnej soboty).

Jak ustalił dwumiesięcznik „Press”, w trakcie programu uwaga poświęcona zostanie tematom takim jak bomba atomowa – czy Polska powinna ją mieć? A także kolejnej sprawie, która przykuwa uwagę opinii publicznej – czy osoby poniżej 15 roku życia powinny mieć dostęp do mediów społecznościowych (m.in. Facebooka czy platformy X).

Program nadawany będzie na kanale należącym do państwowej telewizji raz w miesiącu – o godzinie 20:15.

Wśród prowadzących dwa nazwiska: Wysocka-Schnepf i Nawrocki

Źródło podaje, że program prowadzić będą dziennikarze: Dorota Wysocka-Schnepf i Grzegorz Nawrocki. Co ciekawe, będzie on powstawał przy udziale dwóch redakcji – we współpracy z redaktorami ze stacji TVP World.

Na stronie TVP Info pojawił się krótki opis informujący o tym, z jakim formatem do czynienia będą mieli widzowie od kolejnej soboty. „Na scenie pojawią cztery osoby – wśród nich politycy, eksperci, gwiazdy, influencerzy – z których dwoje będzie zwolennikiem tezy, dwoje przeciw. Rozpoczną program swoimi wystąpieniami, a potem zderzać się będą z pytaniami zadawanymi przez publiczność w studio, która na koniec w głosowaniu sama odpowie na pytanie, kto z gości przekonał ich do swojej racji” – piszą przedstawiciele państwowej telewizji.

Program ma być wzorowany na innym – „Warsaw Debate”. Nie oznacza to jednak, że z anteny zniknie ten, który prowadzony jest przez Wojciecha Szeląga („Co ludzie powiedzą?”), który emitowany będzie w pozostałe soboty w miesiącu.

Czytaj też:

Gwiazda hitu Discovery Channel nie żyje. Dramat na planieCzytaj też:

Łzy w „Must Be The Music”. Ten występ przejdzie do historii