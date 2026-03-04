Program SAFE. Nawrocki z Glapińskim zaskakują propozycją. „Polskę na to stać”

Karol Nawrocki wciąż nie zadeklarował, jaką decyzję podejmie w sprawie unijnego programu finansowania zbrojeń SAFE. Obóz PiS jest przeciwny, nazywając tę pożyczkę „niemiecką”, ale sam prezydent odwleka zajęcie jasnego stanowiska. Wspólnie z prezesem NBP Adamem Glapińskim zaproponował za to inny pomysł.

Polska alternatywa dla unijnego SAFE? Nawrocki zaskakuje

– Tutaj państwa zaskoczę, bo nie spotkaliśmy się dzisiaj po to, abym deklarował, jaka będzie ostateczna decyzja w sprawie SAFE. Ta decyzja nadejdzie – mówił do dziennikarzy.

– Spotkaliśmy się w zupełnie innej sprawie. Bardzo się cieszę, że jest ze mną pan profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, bo dzisiaj spotkaliśmy się po to, aby znaleźć korzystną, suwerenną, bezpieczną, dobrą i efektywną alternatywę dla SAFE – przekonywał Nawrocki.

Jak dowiedzieli się od niego dziennikarze, chodzi o wykorzystanie zysków wypracowanych przez Narodowy Bank Polski oraz uruchomienie rezerw złota. Podkreślał, ze nasz bank centralny ma odpowiednie środki na potrzeby polskiej armii.

– Otóż, drodzy Państwo, dzięki pracy pana prezesa i efektywności działań profesora Glapińskiego, całego Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Polacy, można powiedzieć, że w ostatnich 30 miesiącach za sprawą tej pracy zarobili znacznie więcej niż 185 miliardów złotych potrzebnych do sfinansowania polskiego bezpieczeństwa w najbliższych 5 latach – mówił prezydent.

– Natomiast chcę zwrócić uwagę, że mamy dla SAFE konkretną polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę, która nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi. Więc jest to SAFE 0 proc. W tym pomogły oczywiście inwestycje, ale także zakup i kumulowanie polskiego złota przez Narodowy Bank Polski – dodawał.

W czym polski SAFE 0 proc. miałby być lepszy od unijnego?

Nawrocki zaznaczał przy tym, że „Polski SAFE 0 proc”. ma niepodważalną przewagę nad unijnym odpowiednikiem. Uniezależnia finansowanie naszej armii od Unii Europejskiej, pozwalając przy tym na swobodny wybór dostawców sprzętu spoza naszego kontynentu: np. z USA czy Korei Południowej.

Mówiąc o związanym z SAFE zadłużeniem, Nawrocki odwołał się do wyobraźni słuchających. – Chcę państwu przypomnieć, że w momencie, kiedy program SAFE się zakończy, a więc w 2070 roku, premier Rzeczpospolitej Polskiej Donald Tusk będzie miał – jak będzie żył – tego panu premierowi życzę – 110 lat. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej będzie miał 87 lat, a pożyczkę SAFE spłacać będą ci, którzy mają dzisiaj 10, 11, 12, 13 lat – zwracał uwagę.

– Liczę, że rząd przyjmie tę propozycję w poszukiwaniu alternatywy dla obciążonego warunkowością i pewnymi emocjami społecznymi programu europejskiego SAFE jednak z konkretnymi procentami kredytowymi. Dzisiaj już Pan Prezes jest gotowy i Narodowy Bank Polski do tego, aby taki program uruchomić w ramach funkcjonujących w Rzeczypospolitej mechanizmów – podsumował.

Gotowość do współpracy potwierdził też Adam Glapiński. – Jesteśmy gotowi do współpracy z rządem i z prezydentem – mówił. – Nasze rezerwy walutowe to są rezerwy wszystkich Polaków. To są rezerwy Polski oddane w zarząd Narodowego Banku Polskiego – zauważał Glapiński.

