Polski Kościół czekają wielkie zmiany. Biskup ujawnia szczegóły

Katecheza parafialna to jeden z najważniejszych tematów rozpoczynającego się dziś 404. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Prace nad tym projektem mają uspójnić przekazywanie wiary przez parafie i pomóc im budować wspólnotę.

Jak zaznacza w rozmowie z portalem ekai.pl bp Artur Ważny, przewodniczący Zespołu KEP do spraw katechezy parafialnej, sama jej idea nie jest żadną nowością i już trwa.

– Zaczyna się bowiem zawsze tam, gdzie Kościół poważnie pyta o to, jak dziś przekazywać wiarę – zaznacza duchowny i dodaje, że nie chodzi jedynie o przygotowanie dokumentu, ale jego wdrożenie w życie parafii.

Dokument prawie gotowy. Jeszcze trwają konsultacje

Kto pracuje nad dokumentem? Zaangażowanych jest wiele gremiów kościelnych, między innymi Komisja Duszpasterstwa, Komisja Wychowania Katolickiego oraz Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji działające przy Konferencji Episkopatu Polski.

Projekt jest już gotowy – aktualnie trafił na tapet Konferencji Episkopatu Polski, w ramach której jest konsultowany.

Jak wyjaśnia bp Ważny, równolegle do wspomnianego projektu powstają także inne dokumenty dotyczące posług w Kościele, w tym między innymi posługi katechisty. Ostateczne zatwierdzenie nowych regulacji ma nastąpić w porozumieniu ze Stolicą Apostolską.

Biskup podkreśla, że duchowni mają na celu nie tylko stworzenie czystej, suchej teorii, ale całego programu, który realnie wesprze parafie w ich pracy duszpasterskiej.

Katecheza jako część życia parafii

– Katecheza parafialna nie powinna być działaniem obok życia Kościoła, ale jego naturalną częścią, wpisaną w rytm duszpasterstwa i wspólną drogę całego Kościoła w Polsce – podkreśla bp Artur Ważny. Ma więc być nie dodatkiem do parafii, ale jej elementem.

W nowym modelu większą rolę mają odgrywać zarówno księża, jak i osoby świeckie. Chodzi o zbudowanie wspólnej odpowiedzialności za szerzenie wiary i ewangelizację w parafiach.

Jednym z ważnych elementów projektu ma być także ogólnopolski program szkół dla katechistów, który ma przygotować osoby świeckie do zaangażowania w pracę na rzecz wiary. Jak wyjaśnił bp Ważny, dodatkowo powstaje specjalne vademecum katechezy parafialnej. Ma to być praktyczny zbiór doświadczeń i rozwiązań, które mogą pomóc parafiom w codziennej pracy z wiernymi.

Największe wyzwania? Organizacja i praktyka

Duchowny zaznacza, że choć sam dokument jest już w dużej mierze gotowy, wciąż trwają prace nad jego praktycznym wdrożeniem. Jest parę kwestii do dopracowania, takie jak organizacja szkoleń i warsztatów, by – jak wyjaśnia bp Artur Ważny – „mogli w nich uczestniczyć zarówno księża, jak i świeccy, zarówno online, jak i stacjonarnie”.

– Wyzwania pojawiają się również w trakcie pracy nad dokumentem, na przykład potrzeba pracy z dziećmi atypowymi, katechumenat dorosłych czy przygotowanie dorosłych do bierzmowania. Dlatego prawdziwym sprawdzianem tego dokumentu nie będzie jego treść, ale to, czy zacznie zmieniać życie parafii – stwierdza duszpasterz.

Katecheza parafialna jeszcze w 2026 roku?

Jeżeli dokument zostanie przyjęty podczas czerwcowego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, pierwsze elementy programu mogą wejść w życie już we wrześniu 2026 roku.

Biskup podkreśla jednak, że planowane jest stopniowe wprowadzanie zmian. Proces ma polegać na razie głównie na szkoleniach i tworzeniu specjalnych zespołów parafialnych.

– Wrzesień 2026 roku może okazać się nie tyle startem nowego programu, ile końcem pewnego złudzenia: że wiarę można przekazać bez wspólnoty – podsumowuje bp Ważny.

