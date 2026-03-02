Gen. Koziej o dylemacie Nawrockiego: Powinien to jak najszybciej podpisać

Gen. Stanisław Koziej nie ma wątpliwości, że w obecnej sytuacji geopolitycznej Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę dotyczącą programu SAFE. – Prezydent powinien to podpisać jak najszybciej. Jest to ważne, bo jeśli prezydent podpisze i szybko podpisze, będziemy mogli szybko uruchomić procedury kontraktów, konkretnych kontraktów związanych z wydatkowaniem tych funduszy w polskim przemyśle, bo czasu jest mało – mówił, przypominając o krótkich terminach na decyzje.

Gen. Koziej o ustawie ws. SAFE: Podpisać jak najszybciej

– Zwłoka jest moim zdaniem szkodliwa w ogóle – dodawał. Przypominał, że chodzi nie tylko o dodatkowe programy modernizacyjne sił zbrojnych, ale też przyspieszenie rozpoczęcia koniecznego procesu modernizacji przemysłu obronnego. – Co jest równie ważne jak siły zbrojne, a może nawet jeszcze ważniejsze w tym świecie obecnym, kiedy w coraz większym stopniu musimy mieć pilne i szybkie możliwości uzbrojenia we własny sprzęt różnoraki – zaznaczał.

– Więc jeżeli prezydent to podpisze i szybko podpisze, no to umożliwi po prostu przyspieszenie modernizacji technicznej wojska i przemysłu. Umożliwi poszerzenie programów zbrojeniowych sił zbrojnych o dodatkowe w stosunku do już zaprojektowanych w programie rozwoju sił zbrojnych, więc to jest jakiś taki bym powiedział aneks – to umożliwi zbudowanie swoistego aneksu do wieloletniego programu rozwoju sił zbrojnych – podkreślał. Inny scenariusz uważa za „zmarnowanie realnej szansy na zwiększenie zdolności obronnych Rzeczypospolitej”.

„To jest kompromitacja tych polityków”. Gen. Koziej ostro o narracji PiS

Gen. Koziej przypomniał, że mowa o szansie, którą sami sobie wypracowaliśmy w ramach UE, ponieważ to Polska wyszła z inicjatywą. Nie zgadzał się też z argumentem PiS, że pieniądze z SAFE trafią rzekomo „do Berlina”.

– To moim zdaniem jest godne pożałowania, że w tak ważnej sprawie, jak zwiększanie zdolności obronnych RP, inwestowanie w siły zbrojne i przemysł obronny, ktoś w ogóle odważa się prowadzić wewnętrzną walkę międzypartyjną na ten temat. To jest moim zdaniem kompromitacja tego typu polityków, którzy tak postępują – stwierdzał.

Atak na Iran. Gen. Koziej o 3 scenariuszach

Wypowiedział się także na temat konfliktu pomiędzy USA i Izraelem, a Iranem. Stwierdzał, że nie powinien być to powód do paniki w Polsce, ale już do czujności jak najbardziej. – Czujność strategiczna w sensie takim, że musimy pilnie i bacznie obserwować, w jaki sposób ten konflikt będzie się rozwijał, bo jego wpływ na nasze bezpieczeństwo zależy od tego, według jakich scenariuszy ta sytuacja

dalej może się rozwinąć.

Gen. Koziej stwierdzał, że w sensie obiektywnym powstrzymanie Uranu przed zdobyciem broni nuklearnej było konieczne, ponieważ wkrótce inne siły w regionie również rozpoczęłyby podobne dążenia. Wskazał tu na Arabię Saudyjską, Egipt czy Turcję. – Jednym słowem, uzbrojenie się Iranu w broń atomową wywołałoby efekt domina i przekształcenie tego bardzo niebezpiecznego regionu – dotychczas postrzeganego jako taka beczka prochu zatopiona w nafcie – w taką beczkę atomową, która mogłaby grozić

konsekwencjami całemu światu z uwagi na to, że jest to region bardzo konfliktowy – tłumaczył.

Wojskowy przedstawił trzy scenariusze. Pierwszy, pozytywny, zakładałby jego zdaniem doprowadzenie przez USA i Izrael do zmiany władzy w Iranie. Zaznaczył jednak, że nie zanosi się na to, a już na pewno nie w krótkim czasie. – Natomiast drugi scenariusz i trzeci, bo ja bym tu trzy wyróżnił, to już są bardziej negatywne i niedobre – mówił dalej.

Pierwszy scenariusz to uwikłanie się w długi konflikt z Iranem i odwrócenie uwagi i zasobów USA od Ukrainy. – To znaczy, że Europa

pozostaje sama, to znaczy że Władimir Putin ma swobodniejszą rękę w stosunku do Ukrainy, to znaczy że Ukraina otrzymuje mniej pomocy, bo środki wszystkie: rakiety przeciwrakiety i tak dalej wyszły tam na ten Bliski Wschód – tłumaczył. – Więc ten scenariusz długotrwałego konfliktu jest dla nas bardzo niebezpieczny i powinniśmy tylko czekać i – no nie powiem, że modlić się – mieć nadzieję, żeby on się nie zrealizował – mówił generał.

Jako trzeci scenariusz przedstawił przerwanie wojny i nieosiągnięcie celu przez USA. Jego zdaniem obniżyłoby to pozycję Waszyngtonu na arenie międzynarodowej. – Amerykanie po takiej nieudanej interwencji byliby dużym osłabieniem dla nas tutaj w Europie – podsumował.

