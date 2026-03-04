Panika wśród pracowników. Czy TVN zmieni się w TV Republika?

Od września 2025 roku pojawiały się oferty zakupu Warner Bros. Discovery, właściciela TVN. Do zeszłego tygodnia na czele był Netflix, ale w końcu, po miesiącach walki, najkorzystniejsza okazała się oferta Paramount Skydance. To rozgrzało dyskusję. Firma kontrolowana przez rodzinę Ellisonów cieszy się poparciem Donalda Trumpa. Dodatkowo w ubiegłym roku przeprowadziła zmiany w czołowej amerykańskiej stacji CBS.

Wymienione zostało kierownictwo i zmieniono ton na bardziej „przyjazny” prezydentowi USA. Wśród osób nieprzychylnych TVN pojawiły się głosy, że podobnie będzie w przypadku polskiej stacji, która skręci w prawo. Wśród dziennikarzy TVN pojawiła się niepewność, co dalej. Z jednej strony najbardziej zaniepokojeni mieli być dziennikarze polityczni, z drugiej strony uspokajano, że nie ma paniki lub popłochu, a potencjalne zmiany mogłyby niekorzystnie wpłynąć na biznes.

Warner Bros. Discovery będzie przejęte przez Paramount Skydance. Prezes TVN uspokaja dziennikarzy

Wirtualne Media podają, że w środę prezes TVN spotkała się z pracownikami ws. zmiany właściciela stacji-matki. Katarzyna Kieli podczas 15 minut tonowała nastroje. Jeden z dziennikarzy relacjonował, że najważniejszy przekaz był taki, aby „działać normalnie, bo proces dopięcia transakcji potrwa przynajmniej wiele miesięcy”. Szefowa TVN zwróciła uwagę, że firma jest częścią „potężnego biznesu, który broni się wynikami”.

Sami pracownicy powinni się z kolei skupić na tym, co robią najlepiej. – Miejmy do siebie zaufanie, nie dajmy się ponieść emocjom. Nie dajmy się zwieść, będzie zamieszanie, ale róbmy swoje, będziemy częścią jeszcze większej amerykańskiej firmy, co zawsze na nas dobrze działało – wskazała Kieli. Podczas spotkań pracownicy nie mogli zadawać pytań, ale mogli je wysłać wcześniej.

