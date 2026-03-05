Dymisja kontrowersyjnej sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA. Tak to wyjaśnił Trump

Donald Trump ogłosił na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że senator USA z Oklahomy Markwayne Mullin zostanie sekretarzem bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych (DHS) od 31 marca 2026 r. Tym samym zastąpi na stanowisku Kristi Noem, która obejmie stanowisko specjalnego wysłannika ds. Tarczy Ameryk. Prezydent USA podkreślił, że to nowa inicjatywa bezpieczeństwa na półkuli zachodniej, która zostanie ogłoszona w sobotę w Doral na Florydzie.

Kristi Noem odchodzi, zastąpi ją Markwayne Mullin. Donald Trump: Osiągnęła spektakularne wyniki

Trump zaznaczy w swoim wpisie, że Noem „dobrze służyła krajowi i osiągnęła wiele spektakularnych wyników (szczególnie na granicy!)”. Amerykański przywódca na koniec podziękował „Kristi za jej służbę w Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego”, a następnie przeszedł do chwalenia Mullina. Noem również podziękowała Trumpowi za nominację na nowe stanowisko.

„Marco Rubio i Pete Hegseth są niesamowitymi liderami i nie mogę się doczekać ścisłej współpracy z nimi w celu rozbicia karteli, które zalewają nasz kraj narkotykami i zabijają nasze dzieci i wnuki. Półkula zachodnia ma absolutnie kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa USA. W tej nowej roli będę mogła wykorzystać partnerstwa i kompetencje w zakresie bezpieczeństwa narodowego, które zdobyłam w ciągu ostatnich 13 miesięcy jako sekretarz bezpieczeństwa krajowego” – podkreśliła.

Prezydent USA odwołał ją ze stanowiska. Zaczęła wymieniać „historyczne sukcesy”

„W Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego osiągnęliśmy historyczne sukcesy, aby Ameryka znów stała się bezpieczna: zapewniliśmy najbezpieczniejszą granicę w historii Stanów Zjednoczonych, trzy miliony nielegalnych imigrantów opuściło USA, zlokalizowaliśmy 145 tys. dzieci, FEMA (Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego – red.) zapewniła pomoc w przypadku katastrof o 100 proc. szybciej, zapoczątkowaliśmy złoty wiek podróży” – kontynuowała Noem.

Na koniec wyliczanki swoich sukcesów wspomniała o „zaoszczędzeniu amerykańskim podatnikom 13 miliardów dolarów i zrestrukturyzowaniu Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych”. Rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt zaznaczyła, że „program migracyjny prezydenta Trumpa mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa granic USA i deportację nielegalnych imigrantów-przestępców z kraju i będzie kontynuowany bez zakłóceń”.

