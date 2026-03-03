Zdrowie Donalda Trumpa pod lupą. Chodzi o tajemniczą wysypkę

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w ostatnich miesiącach podejmuje bardzo poważne i często kontrowersyjne decyzje, dlatego dziennikarze i opozycja wciąż ponawiają pytania o jego zdrowie: psychiczne oraz w szczególności fizyczne. Podeszły wiek tego polityka to kwestia, która może niepokoić nie tylko amerykańską, ale i światową opinię publiczną.

Wysypka na szyi Donalda Trumpa. Co mówi jego lekarz?

Dziennikarze „The New York Times” w poniedziałek 2 marca zwrócili uwagę na wysypkę, która pojawiła się na ciele Trumpa. Na jego szyi dostrzeżono spore, brzydko wyglądające zaczerwienienie, tuż przy kołnierzyku jego koszuli. osobisty lekarz prezydenta stwierdził, że taki stan może utrzymać się „przez kilka tygodni”.

Dr Sean P. Barbabella w oświadczeniu tłumaczył, że prezydent korzystał z kremu, jako prewencyjnego środka na skórę. Nie precyzował, o jaką przypadłość chodzi w odniesieniu do wysypki pod prawym uchem polityka.

„Prezydent Trump używa bardzo popularnego kremu na prawej stronie swojej szyi, który jest profilaktycznym środkiem pielęgnacyjnym na skórę, przepisanym przez lekarza Białego Domu” – zapewniał. „Prezydent stosuje tę terapię od tygodnia, a zaczerwienienie może potrwać kilka tygodni” – dodawał.

USA. Niepokój o zdrowie prezydenta

Dziennikarze przypominają, że Donald Trump to zaprzysiężony w najstarszym wieku prezydent USA. Przypomnieli, że w ubiegłym roku zdradzał oznaki zmęczenia, a brak jasności ze strony jego lekarzy mógł przyczynić się do licznych spekulacji.

W minionym roku Trump widziany był m.in. z częstymi siniakami na dłoniach. Kiedy pojawiały się one na prawej dłoni, tłumaczono to silnymi uściskami dłoni. 79-letni polityk maskował te ślady makijażem. Gdy jednak w ubiegłym tygodniu sińce zaczęły pojawiać się na lewej dłoni, wyjaśniano to uderzeniem dłonią o stół, a Trump bagatelizował sprawę słowami o wzięciu aspiryny.

U Trumpa zauważono też częste obrzęki nóg, co zdaniem lekarzy i asystentów prezydenta jest wynikiem przewlekłej niewydolności żylnej. Dochodzi do niej, kiedy żyły mają trudności z transportem krwi z powrotem do serca.

