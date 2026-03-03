Kto jutro będzie wrogiem USA? Wróbel: Europa nie potrafi się przed tym obronić

Wojska amerykańskie zaczęły wojnę z Iranem od zamachu na przywództwo politycznego zaatakowanego kraju. Trudno wzbudzić sympatię dla dyktatorów szafujących krwią własnego narodu, byle utrzymać się u władzy. Niemniej entuzjazm, z jakim Donald Trump informował, że w ataku rakietowym zginęło 47 wysokiej rangi polityków i wojskowych Iranu stworzył ramy nekrologu. Nekrologu Zachodu.