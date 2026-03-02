Donald Trump o relacjach z Polską. Tym słowem określił Karola Nawrockiego

W Białym Domu odbyła się wyjątkowa uroczystość, podczas której Donald Trump odznaczył sierżanta Michaela Ollisa Medalem Honoru. Amerykański żołnierz w trakcie misji w Afganistanie, narażając własne życie, ocalił polskiego żołnierza Karola Cierpicę.

– Żołnierzem nie jest się od czasu do czasu. Żołnierzem jest się raz na zawsze tak samo jak matką czy ojcem nie jest się przez chwilę. Osłonił Polaka własnym ciałem. Jego odwaga była niesamowita – mówił amerykański prezydent.

Donald Trump pochwalił Karola Nawrockiego

W trakcie swojego wystąpienia Donald Trump stwierdził, że „partnerstwo oraz więź Stanów Zjednoczonych i Polski są mocniejsze niż kiedykolwiek i umocnione przelaną krwią”.



Następnie amerykański przywódca pochwalił Karola Nawrockiego. Podkreślił, że „polski prezydent jest wspaniałym człowiekiem i od samego początku go popierał, chociaż nie był faworytem w wyborach prezydenckich”. – Wielka lekcja dla całej Europy. Będzie wielkim prezydentem, już jest wielkim prezydentem – ocenił

W uroczystościach w Białym Domu wzięli udział m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Karol Cierpica. – Mamy też z nami przedstawicieli polskiego resortu obrony narodowej, bo partnerstwo Polski z Ameryką jest umacniane przelaną krwią - dodał.

Bohaterski czyn Amerykanina. Tak uratował Polakowi życie

Podczas jednej z misji stabilizacyjnych w Afganistanie Michael Ollis i Karol Cierpica pełnili służbę w bazie w Ghazni, około 130 km na południe od Kabulu. 28 sierpnia 2013 roku ich jednostka została zaatakowana.

Ciężarówka wypełniona materiałami wybuchowymi wbiła się w ogrodzenie bazy, otwierając drogę dziesięciu uzbrojonym rebeliantom talibskim w kamizelkach wybuchowych. Ollis i Cierpica stanęli naprzeciw napastników, mimo braku dodatkowej ochrony. W krytycznym momencie Amerykanin poświęcił własne bezpieczeństwo, osłaniając Polaka swoim ciałem, dzięki czemu kapitan Cierpica przeżył, choć został ranny.

– Po tym, co przeżyłem w Afganistanie, jestem wdzięczny za każdy dzień życia. Chcę pomagać innym żołnierzom – mówił Cierpica w wywiadzie dla Dziennika Polskiego. Aby uczcić pamięć Michaela Ollisa, Polak nadał swojemu synowi imię Michael.

