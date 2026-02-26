Tym politykom ufają Polacy. Sensacyjne wyniki sondażu
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki Źródło: PAP / Albert Zawada
Najnowszy sondaż zaufania to nie lada zaskoczenie. Dotychczas niekwestionowanym liderem rankingu był Karol Nawrocki. I choć tym razem też zajął 1. miejsce, to jednak po piętach depcze mu Radosław Sikorski.

IBRiS na zlecenie portalu Onet przeprowadził po raz kolejny badanie opinii społecznej. Wyniki najnowszego sondażu redakcja opublikowała w czwartek (26 lutego). Powstał on na bazie 1,1 tysiąca odpowiedzi – tyle stanowiła próba badawcza (wśród respondentów byli wyłącznie pełnoletni Polacy).

Jak kształtuje się nowy ranking zaufania? Dotychczas Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej był niekwestionowanym liderem – pozostawiał konkurencję daleko w tyle. Tym razem jednak wyraźnie zmniejszył się dystans pomiędzy Nawrockim a Sikorskim.

4. miejsce to nie lada zaskoczenie

Zaufanie do głowy państwa ma 48,8 procenta ankietowanych (przy czym 28,2 proc. zdecydowanie mu ufa, a 20,6 proc. raczej ufa). Jeśli chodzi o ministra spraw zagranicznych, tym razem otrzymał on 46,7 proc. (zdecydowanie ufa mu 24,6 proc. osób, a 22,1 raczej ufa). To pierwsze i drugie miejsce, a co z trzecim? Podium zamknął Donald Tusk, do którego zaufanie ma 41,2 proc. respondentów (zdecydowanie szefowi rządu ufa 18,1 proc. osób, natomiast 23,1 – raczej ufa premierowi).

Poza podium, na miejscu czwartym, znalazł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty – pozytywny stosunek do jego osoby ma 41 proc. badanych. Na piątym miejscu uplasował się zaś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz – otrzymał 39,7 proc.

Szóste miejsce należy do wicemarszałka Krzysztofa Bosaka – 36,2 proc. Co ciekawe, tuż za nim – na miejscu siódmym – znalazł się były premier Mateusz Morawiecki – z wynikiem 35,8 proc. Tym samym były szef rządu oddzielił od siebie dwóch liderów skrajnej prawicy, bowiem za nim, ósme miejsce zajął poseł Sławomir Mentzen – 31,9 proc.

10. należy do prezesa

Ostatnie pozycje należą do wicemarszałka i parlamentarzysty. Piotr Zgorzelski uplasował się na dziewiątym miejscu – 30,7, zaś tuż za nim, na miejscu dziesiątym, uplasował się prezes największego ugrupowania będącego w opozycji do rządu – Jarosław Kaczyński. Otrzymał 29,4 proc.

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził badanie w dniach 20-21 lutego 2026 roku. Eksperci posiłkowali się metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (wspomaganych komputerowo).

