Tym politykom ufają Polacy. Sensacyjne wyniki sondażu

IBRiS na zlecenie portalu Onet przeprowadził po raz kolejny badanie opinii społecznej. Wyniki najnowszego sondażu redakcja opublikowała w czwartek (26 lutego). Powstał on na bazie 1,1 tysiąca odpowiedzi – tyle stanowiła próba badawcza (wśród respondentów byli wyłącznie pełnoletni Polacy).

Jak kształtuje się nowy ranking zaufania? Dotychczas Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej był niekwestionowanym liderem – pozostawiał konkurencję daleko w tyle. Tym razem jednak wyraźnie zmniejszył się dystans pomiędzy Nawrockim a Sikorskim.

4. miejsce to nie lada zaskoczenie

Zaufanie do głowy państwa ma 48,8 procenta ankietowanych (przy czym 28,2 proc. zdecydowanie mu ufa, a 20,6 proc. raczej ufa). Jeśli chodzi o ministra spraw zagranicznych, tym razem otrzymał on 46,7 proc. (zdecydowanie ufa mu 24,6 proc. osób, a 22,1 raczej ufa). To pierwsze i drugie miejsce, a co z trzecim? Podium zamknął Donald Tusk, do którego zaufanie ma 41,2 proc. respondentów (zdecydowanie szefowi rządu ufa 18,1 proc. osób, natomiast 23,1 – raczej ufa premierowi).

Poza podium, na miejscu czwartym, znalazł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty – pozytywny stosunek do jego osoby ma 41 proc. badanych. Na piątym miejscu uplasował się zaś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz – otrzymał 39,7 proc.

Szóste miejsce należy do wicemarszałka Krzysztofa Bosaka – 36,2 proc. Co ciekawe, tuż za nim – na miejscu siódmym – znalazł się były premier Mateusz Morawiecki – z wynikiem 35,8 proc. Tym samym były szef rządu oddzielił od siebie dwóch liderów skrajnej prawicy, bowiem za nim, ósme miejsce zajął poseł Sławomir Mentzen – 31,9 proc.

10. należy do prezesa

Ostatnie pozycje należą do wicemarszałka i parlamentarzysty. Piotr Zgorzelski uplasował się na dziewiątym miejscu – 30,7, zaś tuż za nim, na miejscu dziesiątym, uplasował się prezes największego ugrupowania będącego w opozycji do rządu – Jarosław Kaczyński. Otrzymał 29,4 proc.

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził badanie w dniach 20-21 lutego 2026 roku. Eksperci posiłkowali się metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (wspomaganych komputerowo).

