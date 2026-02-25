Hołownia niechcący wywołał pozytywne zjawisko. Wróbel: Są dwa wytłumaczenia

Tego samego dnia Donald Tusk i Jacek Nizinkiewicz (dziennikarz) wywołali, jak to się współcześnie mawia, „falę komentarzy” w Internecie. Zastanawiająco różnych.
Ten pierwszy rozpoczął debatę polityczną określając polską opozycję jako „zakute łby” o niewielkich możliwościach poznawczych. Ten drugi uczcił światowy Dzień Walki z Depresją tekstem o chorobie wielu polityków – w tym Szymona Hołowni.
Liderzy ciągną nas w dół
Źródło: Wprost
