Hołownia niechcący wywołał pozytywne zjawisko. Wróbel: Są dwa wytłumaczenia
Udostępnijdodaj Skomentuj

Hołownia niechcący wywołał pozytywne zjawisko. Wróbel: Są dwa wytłumaczenia

Dodano: 
Szymon Hołownia
Szymon Hołownia Źródło: Facebook / Szymon Hołownia
Tego samego dnia Donald Tusk i Jacek Nizinkiewicz (dziennikarz) wywołali, jak to się współcześnie mawia, „falę komentarzy” w Internecie. Zastanawiająco różnych.

Ten pierwszy rozpoczął debatę polityczną określając polską opozycję jako „zakute łby” o niewielkich możliwościach poznawczych. Ten drugi uczcił światowy Dzień Walki z Depresją tekstem o chorobie wielu polityków – w tym Szymona Hołowni.

Liderzy ciągną nas w dół

Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.