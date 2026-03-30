Kleszcze afrykańskie przybyły do Polski. Pierwszy raz wykryto u nich groźny patogen

Projekt „Narodowe kleszczobranie” ma pomóc naszym naukowcom w walce z kleszczami i przenoszonymi przez nie chorobami. Badacze zachęcają, by podczas spacerów uważnie rozglądać się za kleszczami – zarówno na własnym ciele, jak i u towarzyszących nam czworonogów. Znalezione osobniki należy wysyłać do badań, które mają duże znaczenie.

„Narodowe kleszczobranie”. Wyjątkowy projekt naukowców

Nadesłanym w ten sposób materiałem zajmuje się Zakład Eko-Epidemiologii Chorób Pasożytniczych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorzy akcji podkreślają, że pomoc ze strony obywateli jest nieoceniona. „Wiedza o obecności kleszczy Hyalomma pozwoli na zapobieganie chorobom przenoszonym przez te kleszcze” – podkreślali.

W ramach projektu badana jest skala obecność i egzotycznych kleszczy w naszym kraju oraz przenoszone przez nie patogeny. Do tej pory odnotowano 253 przypadki zgłoszenia kleszczy pospolitych, 212 kleszczy łąkowych i 12 kleszczy z rodzaju Hyalomma. Te ostatnie interesując naukowców najbardziej. Znaleziono je już na przykład w Wielkopolsce i na Śląsku. Do badań udało się zabezpieczyć 4 takie pajęczaki.

– Wyniki badań kleszczy przesłanych do naszego laboratorium wykazały, że wszystkie cztery okazy zawierały bakterie riketsje R. aeschlimannii – informowała w rozmowie z PAP doktorantka Wiktoria Romanek. – Ten gatunek bakterii jest ściśle związany z kleszczami z rodzaju Hyalomma, więc jest nowym patogenem, po raz pierwszy zanotowanym na terenie naszego kraju – dodawała.

Niebezpieczne kleszcze w Polsce

Przenoszone przez kleszcze Hyalomma patogeny mogą wywołać u ludzi riketsjozy z grupy gorączek plamistych. Do objawów takiej chory należą wysoka gorączka, silne osłabienie, bóle mięśni oraz charakterystyczna zmiana skórna w miejscu ukłucia. Szczęśliwie u kleszczy obecnym w Polsce nie wykryto jeszcze bardzo groźnego wirusa krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej.

Afrykańskie kleszcze Hyalomma rozpoznamy po tym, że są bardzo duże i szybko biegają. Potrafią śledzić ofiarę przez kilkaset metrów i stanowia zagrożenie dla ludzi. Obserwowana w tym roku w Polsce sucha i ciepła wiosna jest dla nich idealna pod względem warunków do przeżycia i rozwoju.

Do Polski i Europy egzotyczne kleszcze trafiają w postaci larw, przenoszone podczas wiosennych migracji ptaków. Zwykle giną w nizskich temperaturach i z powodu wilgotności. Oprócz naszego kraju upodobały sobie jeszcze Niemcy, Czechy, Słowację, a nawet Szwecję.

„Kleszcze Hyalomma mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, gdyż przenoszą wirusa niebezpiecznej gorączki krwotocznej (ang. Crimean-Congo hemorrhagic fever, CCHFV). Śmiertelność osób zarażonych wirusem jest wysoka (10-60 pro.) a leczenie niedostępne” – ostrzegają eksperci na portalu narodowekleszczobranie.pl..

