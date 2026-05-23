Nowe dni wolne od pracy? Na liście nie tylko piątek po Bożym Ciele

Dla wielu Polaków Boże Ciało od lat oznacza początek długiego weekendu. Ponieważ święto zawsze przypada w czwartek, wystarczy jeden dzień urlopu, by cieszyć się czterema dniami wolnego. Niewykluczone jednak, że w przyszłości dodatkowy urlop nie będzie już potrzebny.

Piątek po Bożym Ciele 2026 wolny od pracy? Oto co zakłada petycja

Do Kancelarii Prezydenta trafiła petycja zakładająca ustanowienie piątku po Bożym Ciele dniem ustawowo wolnym od pracy. Autor dokumentu przekonuje, że takie rozwiązanie ułatwiłoby Polakom łączenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym, a także pozwoliłoby uniknąć problemów organizacyjnych, które regularnie pojawiają się podczas tzw. długich weekendów.

„Postuluję wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od pracy w celu umożliwienia spędzenia większej ilości czasu z rodziną”– czytamy w petycji.

Nowe dni wolne od pracy w Polsce?

Pomysł nie ogranicza się wyłącznie do jednego dodatkowego dnia wolnego. W petycji znalazły się również postulaty objęcia ustawowym wolnym m.in. Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, 2 maja, 2 listopada oraz sylwestra. Zdaniem autora ułatwiłoby to organizację rodzinnych spotkań, odwiedzanie cmentarzy czy załatwianie spraw urzędowych w okresach, gdy wiele instytucji działa w ograniczonym zakresie.

Choć petycja została już złożona, prezydent Karol Nawrocki nie odniósł się dotąd do przedstawionych propozycji. Nawet gdyby zdecydował się poprzeć pomysł i skierować odpowiedni projekt ustawy do Sejmu, ostateczne rozstrzygnięcie należałoby do parlamentu.

Czy w piątek po Bożym Ciele trzeba iść do pracy?

Obecnie piątek po Bożym Ciele pozostaje normalnym dniem pracy. Wyjątek stanowi część szkół, gdzie często jest on wyznaczany jako tzw. dzień dyrektorski, który jest wolny od zajęć dydaktycznych. Także wiele instytucji, zwłaszcza z sektora publicznego, decyduje się na wprowadzenie wolnego w piątek po Bożym Ciele. Dotyczy to m.in. urzędów, sądów czy jednostek samorządowych.

Na taki przywilej nie mogą liczyć pracownicy wielu branż m.in. transportu, służby zdrowia, gastronomii, handlu, mediów czy służb mundurowych. Dla tych pracowników piątek po Bożym Ciele pozostaje normalnym dniem pracy.

Czytaj też:

Nie morze i nie góry. Tak większość Polaków spędzi czerwcówkę. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Pogoda na Boże Ciało może zaskoczyć. Są pierwsze zapowiedzi synoptyków