Dziennikarz TVN24 ostro do Suskiego. „Ma pan przeczytać”

SAFE, czyli unijny mechanizm finansowania zakupów sprzętu wojskowego budzi w Polsce coraz większe emocje. Parlament uchwalił już ustawę wdrażającą program – teraz dokument trafił na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

Jeśli głowa państwa zdecyduje się go podpisać, Polska mogłaby uzyskać nawet 43,7 miliarda euro na modernizację krajowej armii. Karol Nawrocki na podjęcie decyzji ma czas do 20 marca.

Jeszcze przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk poinformował, że docierają do niego sygnały o tym, że Nawrocki ma zawetować ustawę, jednakże tych informacji nie potwierdził rzecznik prezydenta.

Suski kontra dziennikarz TVN24. Ostra wymiana zdań

Do płomiennej dyskusji doszło również między Markiem Suskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości a dziennikarzem TVN24, Radomirem Witem. Reporter zapytał polityka, czy ten zapoznał się z ustawą związaną z programem SAFE.

Suski odparł, że dokument przeczytał jedynie „pobieżnie”. – Ale to chyba pana praca, żeby całość przeczytać? – drążył Wit, na co Suski stwierdził, że nie jest członkiem komisji, która zajmuje się sprawą pożyczki od Unii Europejskiej, więc nie musi analizować całego projektu.

Dziennikarza jednak te tłumaczenia nie przekonały. – Ale pan krytykuje SAFE, a nawet pan nie przeczytał? – dopytywał Radomir Wit.

– Rozumiem, że mam chwalić? – ironizował poseł. W odpowiedzi usłyszał ripostę reportera TVN24. – Nie, ma pan po prostu przeczytać – powiedział

Suski jednak nie pozostał dłużny. – A pan przeczytał całą? – zapytał.

– Jeżeli pan nie zauważył drobnej różnicy, to pan jest posłem i podnosi rękę, głosując i decydując o prawie – odpowiedział mu dziennikarz. – I co z tego? – zakończył wymianę zdań Suski.

SAFE dzieli Polaków. Przeprowadzono sondaż

Polaryzację w temacie finansowania obronności w Polsce widać także w badaniach opinii publicznej. W sondażu przeprowadzonym przez pracownię IBRiS zapytano Polaków, „z którego z pomysłów na sfinansowanie wydatków na obronność Polska powinna skorzystać?”.

Odpowiedzi były zróżnicowane. 29 procent poparcia respondentów uzyskała propozycja określana jako „polski SAFE 0 procent”, czyli inicjatywa promowana przez prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego.

Na drugim miejscu znalazła się odpowiedź wskazująca na korzystanie z obu rozwiązań jednocześnie – wybrało ją 26 procent respondentów. Z kolei skorzystanie z unijnego programu SAFE poparło 24 procent ankietowanych. 13 procent badanych stwierdziło, że Polska nie powinna korzystać z żadnego z proponowanych rozwiązań, a 8 procent ankietowanych Polaków nie miało w tej sprawie żadnego zdania.

