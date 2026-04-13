Wybory na Węgrzech. Jest pierwsza reakcja Karola Nawrockiego
Karol Nawrocki Źródło: PAP / Albert Zawada
Karol Nawrocki odniósł się do wyników wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Prezydent Polski złożył ważną deklarację.

Karol Nawrocki zareagował na rozstrzygnięcie w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Po przeliczeniu blisko 99 proc. głosów jasne jest, że 16 lat Viktora Orbana u władzy zakończyło się w niedzielę miażdżącą porażką.

Z prognozy, którą wykonano na podstawie danych Węgierskiego Biura Informacji Wyborczej, Fidesz ma szansę zdobyć 55 ze 199 mandatów w parlamencie, co stanowi ogromny spadek w porównaniu ze 135 mandatami, które posiadał dotychczas. Zgodnie z szacunkowymi wynikami opozycyjna Tisza, czyli partia na której czele stoi Peter Magyar, może zdobyć 138 mandatów, co gwarantuje jej większość konstytucyjną.

To jest oczywiście wybór narodu węgierskiego, wybrali swojego premiera, któremu gratuluję zwycięstwa – powiedział Karol Nawrocki w rozmowie z Polsat News. Prezydent zaznaczył także, że „tysiącletnia przyjaźń polsko-węgierska musi trwać” i jest to sprawa, którą należy rozpatrywać „ponad wybory parlamentarne”.

– Gratuluję tego zwycięstwa, suwerenny wybór narodu węgierskiego, nie prezydent Polski jest od tego, żeby to komentować – stwierdził Karol Nawrocki. Zadeklarował także, że będzie współpracował z każdym przywódcą, każdym premierem i każdym prezydentem, którzy zostaną wybrani przez wolne narody, a wszystko to dla dobra RP.

Do cząstkowych wyników wyborów parlamentarnych na Węgrzech jeszcze wczoraj odniósł się Donald Tusk. „Węgry, Polska, Europa. Znowu razem! Wielkie zwycięstwo, drodzy przyjaciele” – napisał na portalu X (dawnym Twitterze – red.). Po godz. 2:00 czasu polskiego premier polskiego rządu opublikował krótkie nagranie, na którym rozmawia z Magyarem. – Jestem bardzo szczęśliwy – mówił premier do lidera Tiszy.

Wcale nie Białoruś ani USA. Zembaczyński wskazuje, gdzie może się udać Ziobro z RomanowskimCzytaj też:
Szykuje się przełom na Węgrzech. Żurek o azylach polityków PiS

Źródło: WPROST.pl / Polsat News