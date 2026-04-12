Europa żegna Viktora Orbana. Szefowa KE: Unia staje się silniejsza

Zmiana władzy na Węgrzech po 16 latach staje się faktem. Lider Fideszu Viktor Orban najpierw zadzwonił do lidera węgierskiej opozycji, któremu pogratulował zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Następnie wygłosił przemówienie, w którym uznał przegraną swojego ugrupowania. W międzyczasie z Narodowego Biura Wyborczego spływały kolejne wyniki, które wskazywały na powiększającą się przewagę Tiszy.

„Dziękujemy Węgry!” – napisał krótko Peter Magyar, który wcześniej starał się tonować nastroje.

Historyczna zmiana na Węgrzech

Do lidera Tiszy z gratulacjami dzwonią również europejscy przywódcy. Jak przekazał Magyar, telefon otrzymał między innymi od prezydenta Francji Emmanuela Macrona, szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, kanclerza Niemiec oraz Sekretarza Generalnego NATO. Gratulacje zamieściła w sieci również szefowa Komisji Europejskiej. „Węgry wybrały Europę. Europa zawsze wybierała Węgry. Kraj wraca na swoją europejską ścieżkę. Unia staje się silniejsza” – napisała Ursula von der Leyen.

„Węgry zdecydowały. Gratuluję zwycięstwa w wyborach, drogi Peterze Magyarze. Cieszę się na współpracę na rzecz silnej, bezpiecznej i przede wszystkim zjednoczonej Europy” – napisał z kolei kanclerz Niemiec Friedrich Merz. A Emmanuel Macron zwrócił się do lidera Tiszy, pisząc: „Wspólnie zmierzajmy ku bardziej suwerennej Europie, dla bezpieczeństwa naszego kontynentu, dla naszej konkurencyjności i dla naszej demokracji”.

Na ulicach Budapesztu gromadzą się tłumy, które świętują przegraną Viktora Orbana.

