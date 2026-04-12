Spektakularna akcja policji w Puławach. Były członek gangu mokotowskiego złapany

Do zatrzymania 61-latka doszło w ciągu dnia na drodze wyjazdowej z Puław w kierunku Lublina. W komunikacie czytamy, że policjanci „mieli informację, że poszukiwany mieszkaniec Lublina może poruszać się samochodem osobowym po puławskich ulicach”. „Ponieważ mieli do czynienia z groźnym wielokrotnie karanym przestępcą, w zatrzymaniu wsparli ich lubelscy kontrterroryści” – wyjaśnia policja. „Nie miał jakichkolwiek szans na ucieczkę. W kajdankach na rękach został dowieziony do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, a stamtąd do Aresztu Śledczego w Lublinie” – dodaje.

Mężczyzna powiązany był w przeszłości z gangiem mokotowskim i spędził w więzieniu 10 lat. Jak czytamy dalej, w przeszłości zajmował się ściąganiem haraczy od właścicieli lokali. W ręce policjantów wpadł wtedy podczas szeroko zakrojonej obławy. „Po wyjściu na wolność związał się z jedną z najgroźniejszych grup przestępczych w Polsce – gangiem mokotowskim. Na Lubelszczyźnie zajmował się handlem bronią i narkotykami. Jego rolą miało być zbudowanie sieci dostawców broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz środków odurzających, przeznaczonych dla zamawiających” – informuje policja.

61-latek ukrywał się przed organami ścigania

Policja opisuje, że po raz kolejny mężczyzna został złapany 10 lat temu dzięki zasadzce zorganizowanej przez CBŚP. „Funkcjonariusze podszywając się pod przestępców zainteresowanych kupnem arsenału broni i narkotyków wzięli udział w prowokacji, która zakończyła się sukcesem. Nieświadomy policyjnego podstępu lider grupy wpadł w zastawioną pułapkę” – czytamy dalej. „W wyniku szeroko zakrojonej akcji policjanci przejęli znaczne ilości kokainy i amfetaminy oraz spore ilości broni, m.in. karabin maszynowy, pistolety, magazynki, kilkaset sztuk naboi różnego rodzaju i kalibru, a także prawie kilogram materiału wybuchowego” – dodają lubelscy policjanci.

„Wiedząc, że jest poszukiwany Zarządzeniem wydanym przez Sąd Okręgowy w Lublinie za handel bronią i amunicją oraz wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków, zaczął ukrywać się przed organami ścigania” – stwierdzono w komunikacie. Teraz 61-latek ma odbyć karę czterech lat pozbawienia wolności.

