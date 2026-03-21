Szef policji o planie B po wecie Nawrockiego. „MSWiA i MON pracują”

Gdy prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą program SAFE, MSWiA wydało komunikat, w którym stwierdziło, że weto to „podwójny cios dla Polski”. Jak informował resort, decyzja prezydenta sprawiła, że służby podległe MSWiA – Policja, Straż Graniczna oraz Służba Ochrony Państwa – straciły „wielką modernizacyjną szansę” na realizację 42 „strategicznych dla bezpieczeństwa i obronności projektów” o wartości przekraczającej 7 miliardów złotych.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową do sprawy odniósł się Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.

– MSWiA i MON pracują, by włączyć nas do tego programu w jego alternatywnej formie – przyznał Boroń. – Pieniądze z SAFE miały być uzupełnieniem programu modernizacji na lata 2026-2029, z którego Policja ma 7 mld zł, jednak są to pieniądze głównie na inwestycje. SAFE dawał nam dodatkowe prawie 3,5 mld zł, czyli połowę programu modernizacji Policji – dodawał.

Szef policji podkreślał również, że środki miały zostać przeznaczone na niezbędne wyposażenie.

– Zależało mi na tym, żeby przygotować polską Policję na czas powojenny, bo musimy brać pod uwagę zagrożenia, które mogą się z tym wiązać. Środki, które mieliśmy dostać w ramach programu SAFE na najbliższe dwa lata, chcieliśmy wykorzystać na to, co najważniejsze, czyli: kamizelki kuloodporne, kamizelki taktyczne z wkładami balistycznymi, broń maszynową, hełmy, maski przeciwgazowe. To niezbędne, aby nasza formacja mogła profesjonalnie reagować i dbać o bezpieczeństwo – podkreślił.

Kłótnia o program SAFE

Unijny program SAFE wywołał w Polsce ogromną dyskusję. W jego ramach Polska miałaby otrzymać blisko 185 mld zł dofinansowania na obronność. Roczne oprocentowanie pożyczki miało wynosić 3,5 proc. a kredyt powinien zostać w całości spłacony do 2070 roku. Karol Nawrocki postanowił zawetować ustawę wdrażającą program tłumacząc, że jest to "ogromny kredyt zagranicznym zaciągany na 45 lat w obcej walucie, którego koszt odsetek może wynieść nawet 180 mld zł”. Decyzja prezydenta sprowadziła na niego falę krytyki ze strony przedstawicieli rządu oraz służb.

