Koniec z alkoholem w kolejnym mieście. Radni przegłosowali uchwałę

Podczas sesji Rady Miejskiej w Policach radni przegłosowali uchwałę, która zakazuje sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych od 23:00 do 6:00.

Projekt został złożony przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej. Poprzedzony został szerokimi konsultacjami z mieszkańcami Polic. Radny Andrzej Rogowski podsumował, że ponad 600 mieszkańców podpisało petycję w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu.

W głosowaniu nad uchwałą rozkład głosów wyglądał następująco: 10 głosów za, 5 głosów przeciw, 4 wstrzymujące się, 1 brak głosu oraz 1 nieobecność.

Walka o alkohol jak o niepodległość

Prace nad konsultowaniem projektu przebiegały bardzo burzliwie. Radni również byli bardzo podzieleni co do jednego stanowiska w sprawie. Zwolennicy wprowadzenia zakazu wskazywali na wzrost bezpieczeństwa oraz walkę z patologiami społecznymi.

„Chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców w nocy. Pracowałem przez wiele lat w pogotowiu i widziałem wiele” – argumentował radny Ireneusz Todorski.

Podczas dyskusji nie brakowało również kontr argumentów. Przeciwnicy zakazu twierdzili, że ogranicza to wolność dorosłych i odpowiedzialnych obywateli.

„To ograniczanie dorosłym ludziom dostępu. Każdy dorosły człowiek bierze odpowiedzialność za to co robi” – wskazała radna Żaneta Ostrowska.

Konsekwentnie wstrzymała się od głosu radna Małgorzata Siemianowska, która stwierdziła, że dla niej alkohol może nie istnieć, chociaż zakaz jego kupna w jakimś stopniu ogranicza wolność.

Niektórzy radni wprost wskazywali, że gmina Police boryka się z innymi, poważniejszymi problemami i zakaz alkoholu nie jest w tym momencie najważniejszy. Pojawiły się również głosy, że zakaz powinien obowiązywać od 22:00, a nie dopiero od 23:00 jak postanowiono w uchwale.

Kiedy zakaz sprzedaży alkoholu wejdzie w życie

Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Obejmie całą Gminę Police. Zakaz alkoholu będzie obowiązywał od 23:00 do 6:00.

