Głośny zakaz na terenie całej Warszawy. Radni podjęli decyzję

Rada Miasta Warszawy w czwartek 12 marca przegłosowała zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach między godziną 22 a 6 rano. „Za” było 57 radnych, dwóch z PiS przeciw, a nikt się nie wstrzymał. Jedna osoba nie głosowała. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 czerwca, o ile nie zostaną zakwestionowane przez wojewodę. Radni przyjęli również uchwałę zmniejszającą limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Tutaj „za” było 45 osób, nikt nie był przeciw, a 13 radnych się wstrzymało.

Podczas dyskusji Rafał Trzaskowski odniósł się do emocji wokół sprawy. – Po to sprawdzaliśmy w dwóch dzielnicach, jak to działa, żeby zobaczyć, czy ten zakaz będzie omijany. Ja interpretuję to dokładnie inaczej. Po to robimy tego typu działania, aby wychwycić ewentualnie to, co powinniśmy robić dodatkowo. I uspokajając ton tej debaty, wydaje mi się, że te kilka miesięcy pokazuje, że trzeba robić jedno i drugie – zaczął prezydent Warszawy.

Warszawa. Radni przegłosowali nocny zakaz sprzedaży alkoholu. To mówił Rafał Trzaskowski

– Mamy mnóstwo danych, bardzo konkretnych, które pokazują, że tego typu ograniczenia mają sens i wszyscy się co do tego zgadzamy. Mamy też całą masę danych, które pokazują, że to nie wystarczy. Jest dosyć banalnym sformułowaniem, że mamy dane pokazujące, gdzie takie zadania powinny być podejmowane i w jaki sposób. Dokładnie o to nam chodziło – kontynuował Trzaskowski. Włodarz stolicy przekonywał, że celem było sprawdzenie, czy zakazy będą omijane i w jaki sposób.

Trzaskowski wspomniał o jednej próbie na Nowym Świecie, gdzie sklep obchodził ograniczenia. Prezydent Warszawy przywołał swoje wcześniejsze słowa, że „na cwaniactwo nie będzie zgody”. – W tej chwili mamy szereg różnego rodzaju rekomendacji, które pozwolą nam na wprowadzenie i ograniczenia, ale również programu Bezpieczna Noc w sposób bardziej efekty – podsumował Trzaskowski.

