Polacy chcą nocnej prohibicji? Sondaż nie pozostawia złudzeń

Obecnie to samorządy decydują, czy na ich terenie obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Tymczasem sondaż przeprowadzony przez pracownię Ipsos na zlecenie TVP Info oraz programu „19:30” wskazuje, że wprowadzenie jednolitych przepisów dla całego kraju mogłoby liczyć na wyraźne poparcie społeczne.

Respondentom zadano pytanie: „Czy jest Pan/i za zakazem nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w całej Polsce?”.

Niemal połowa ankietowanych, bo aż 41 procent z nich odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 21 procent – „raczej tak”. Łącznie 62 procent ankietowanych popiera wprowadzenie ograniczeń sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie całej Polski.

Przeciwnicy tego konceptu stanowią znaczną mniejszość. Na odpowiedź „raczej nie” wskazało 17 procent respondentów, a „zdecydowanie nie” – 15 procent Oznacza to, że sprzeciw deklaruje łącznie 32 procent badanych. Niezdecydowanych jest stosunkowo niewielu – jedynie 6 procent.

Coraz więcej gmin wprowadza nocną prohibicję

Choć nie ma jeszcze ogólnopolskich regulacji, wiele samorządów już zdecydowało się na wprowadzenie lokalnych ograniczeń. W latach 2018-2024 nocny zakaz sprzedaży alkoholu przyjęło około 180 gmin.

Od początku 2026 roku nowe przepisy zaczęły obowiązywać między innymi w Opolu i Kole, a od marca obejmą również Kielce. W połowie lutego nad podobnym rozwiązaniem debatowali radni Lublina – podczas podczas obrad Rady Miasta pozytywnie zaopiniowali ten koncept.

Podstawą prawną takich decyzji jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To ona daje samorządom możliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w określonych godzinach.

Zakaz nie obejmuje lokali gastronomicznych, takich jak restauracje czy puby. Może dotyczyć wyłącznie całej jednostki pomocniczej, na przykład całej dzielnicy – przepisy nie pozwalają na objęcie ograniczeniami pojedynczej ulicy czy wybranego fragmentu miasta.

Jak przeprowadzono badanie?

Sondaż został zrealizowany w dniach 19-20 lutego 2026 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Badanie wykonano metodą mixed mode, łącząc wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing – CATI) oraz ankiety internetowe (Computer Assisted Web Interviewing – CAVI).

