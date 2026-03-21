Wstrząsający wypadek. Ranna kobieta i 3-letnie dziecko

W sobotę (21 marca) miało miejsce bardzo poważne zdarzenie drogowe. Osobówka z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechała z pasa i rozbiła się na jednym z przydrożnych drzew.

Na miejscu zginął 42-latek. Zanim lekarz stwierdził jego zgon, ratownicy medyczni prowadzili jego resuscytację krążeniowo-oddechową – przez ponad godzinę. Niestety nie przyniosła ona oczekiwanego skutku – podał „Fakt”.

Jak przekazał dziennik, za kierownicą auta siedziała 42-latka. Oprócz niej i mężczyzny w pojeździe znajdowało się jeszcze trzyletnie dziecko.

Wielkopolska. Wstrząsający wypadek między Odolanowem a Świecą. Kierująca była trzeźwa

Redakcja skontaktowała się z oficer prasową Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wlkp., by poznać szczegóły zdarzenia.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca z nieustalonych przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Była trzeźwa – poinformowała podkomisarz Patrycja Naczke.

Okoliczności zdarzenia będą jeszcze ustalane przez lokalne służby. Jak twierdzą w komentarzach internauci, miejsce, gdzie doszło do tragedii, jest niebezpieczne – ponoć nie pierwszy raz doszło tam do poważnego wypadku.

