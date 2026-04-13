Szykuje się przełom na Węgrzech. Żurek o azylach polityków PiS

Po przeliczeniu ponad 98 proc. głosów wybory parlamentarne na Węgrzech wygrała Tisza, partia Petera Magyara. Uzyskała 138 mandatów, zatem większość konstytucyjną. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem Viktora Orbana otrzymał 55 mandatów, a Mi Hazank sześć. Parlament liczy w sumie 199 miejsc.

Waldemar Żurek o wyborach na Węgrzech

– To jest scenariusz, który zmierza w bardzo dobrym kierunku, za taki wynik wyborów trzymałem kciuki – stwierdził w rozmowie z Onetem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Polityk odniósł się także do sytuacji Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którym Viktor Orban udzielił schronienia na Węgrzech przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

— Dopóki nie będzie decyzji rządu na Węgrzech o uchyleniu obu panom azylu, nam pozostaje tylko czekać. A Ziobro i Romanowski będą, jak sądzę, próbować uciekać dalej, nie wiem, dokąd. To jest najgorsze wyjście, ale oni, mając tzw. dokumenty genewskie przyznawane uchodźcom, którym zabrano paszporty, będą podejmować takie próby, by dalej unikać polskiego wymiaru sprawiedliwości — uznał Żurek.

Zdaniem ministra politycy PiS „chcą po prostu wciąż siać tę swoją propagandę, w której towarzyszył im tak polski, jak amerykański prezydent. Ale wybory na Węgrzech pokazały, że taka retoryka już do nikogo nie trafia”.

– W przypadku panów Ziobry i Romanowskiego ucieczka jest najgorszym rozwiązaniem. Ja sam byłem przez zepsuty system niszczony i nie uciekałem, nawet o kulach, po operacji, szedłem na kolejne rozprawy. Nie chodzi o to, że ja im współczuję, bo jeśli ktoś popełnia tak poważne przestępstwa, to o współczucie trudno. Widzę jednak, jak zaciska się pętla wokół nich — stwierdził minister sprawiedliwości.

Żurek krytycznie o polskim sądownictwie

W rozmowie z Onetem minister został również zapytany o sprawę Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry.

— To trwa już jakieś dwa miesiące i ja nie rozumiem tej zwłoki. Bardzo długo w warszawskim sądzie okręgowym sprawami związanymi z ENA zajmował się tylko jeden człowiek, a to nie była sytuacja normalna. To się zmieniło, ale decyzji wciąż nie ma (...). Mam nadzieję, że sprawa wydania ENA za panem Ziobrą czeka już w kolejce i że sąd zna już datę rozpoznania tej sprawy — dodał.

Romanowski o przegranej Orbana

13 kwietnia Marcin Romanowski na antenie wPolsce24 skomentował wynik wyborów. – Są to bolesne wyniki dla Węgier, dla Europy, w tym również dla Polski, bo Węgry były przez te kilkanaście lat silnym bastionem w Europie pewnej normalności. Ochrony przed gender, przed polityką imigracyjną, przed wszystkimi tymi szaleństwami, które KE proponowała – uznał Romanowski.

Polityk odniósł się też do kwestii azylu polityków PiS. – Chyba nikt nie ma złudzeń, że te decyzje zostaną cofnięte – stwierdził Romanowski. Podkreślił również, że ENA w jego przypadku został wydany „w sposób rażąco bezprawny, z naruszeniem wszystkich standardów”.

