Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski. Znamy szczegóły

Karol Nawrocki zdecydował się zastosować prawo łaski wobec Weroniki Krawczyk. Kancelaria Prezydenta przekazała w komunikacie, że „polityk podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze m.in. incydentalny charakter czynu, ustabilizowany tryb życia”.

Wśród wymienionych motywów wskazano również „sytuację rodzinną kobiety – sprawowanie przez nią opieki nad trójką małoletnich dzieci, w tym jednego z niepełnosprawnością, zasady sprawiedliwości i racjonalności represji karnej, jak również względy społeczne”.

O co chodzi w sprawie Weroniki Krawczyk?

11 lutego w Starogardzie Gdańskim zapadł wyrok w sprawie dotyczącej wpisu zamieszczonego w internecie przez Weronikę Krawczyk. Sąd uznał kobietę, matkę trojga dzieci, winną zniesławienia lekarza Piotra A. i skazał ją na karę czterech miesięcy prac społecznych, obowiązek opublikowania przeprosin oraz pokrycie kosztów postępowania.

Sprawa dotyczyła wydarzeń z 2016 roku. Według relacji kobiety, podczas badania ultrasonograficznego ginekolog Piotr A. poinformował ją o podejrzeniu zespołu Downa u dziecka, które miało przyjść na świat oraz – jak wynika z relacji pacjentki – miał sugerować rozważenie przerwania ciąży. Kobieta nie zdecydowała się na taki krok i zakończyła leczenie u tego specjalisty. Dziecko urodziło się zdrowe.

W 2022 roku Weronika Krawczyk opublikowała w internecie wpis, w którym opisała swoje doświadczenia i odradziła innym pacjentkom korzystanie z usług tego lekarza. W odpowiedzi lekarz skierował przeciwko niej prywatny akt oskarżenia, powołując się na art. 212 kodeksu karnego dotyczący zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania.

Wyrok w tej sprawie zapadł 10 lutego 2025 roku. Po jego ogłoszeniu kobieta zwróciła się o zastosowanie prawa łaski.

Czytaj też:

