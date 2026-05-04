Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Miał 85 lat

Informację o śmierci byłego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przekazała w poniedziałek Kuria Metropolitalna w Przemyślu.

Duchowny zmarł w niedzielę 3 maja. Miał 85 lat; był to jednocześnie 61. rok jego kapłaństwa oraz 39. rok posługi biskupiej.

W latach 1986–1993 był biskupem diecezjalnym zielonogórsko-gorzowskim (do 1992 gorzowskim), a w latach 1993–2016 arcybiskupem metropolitą przemyskim. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1999–2004), a następnie przez dwie kadencje przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (2004–2014) i był wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy (2011–2014).

Na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji dotyczących uroczystości pogrzebowych.