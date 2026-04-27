Znany ksiądz poddał ocenie prezenty na komunię. „Za bardzo eksponują pieniądze”

Końcówka kwietnia i maj to okres komunijny – w wielu parafiach na terenie całej Polski tysiące młodych ludzi po raz pierwszy przystąpi do tego ważnego – z perspektywy osób wierzących – sakramentu.

Biskupi, ale także zwykli duchowni, coraz częściej zwracają uwagę, że Pierwsza Komunia to wydarzenie zbyt mocno skomercjalizowane, nastawione na rzeczy materialne, a nie na sprawy duchowe.

A co sądzi na ten temat jeden z najpopularniejszych księży? Mowa oczywiście o Sebastianie Picurze, wikariuszu z Parafii Świętego Stanisława Biskupa Łańcut Fara (archidiecezja przemyska). Kapłan prowadzi kanał na YouTube'ie, gdzie zgromadził dotąd ponad 200 tys. subskrybentów, a także Instagrama, gdzie śledzi go niecałe 140 tys. użytkowników Mety. To jednak nic przy TikToku, gdzie jego profil zaobserwowało ponad 1 mln internautów.

„Pamiętajmy o tym, co jest w tym dniu najważniejsze”

Ks. Picur zaprezentował na jednym z filmów prezent, który można kupić dziecku na komunię. Znajdziemy go w sieci. Przedstawia ramkę z krzyżem w kolorze złotym, do której wkłada się pieniądze.

– Tutaj mam takie opakowanie, na którym znajdują się elementy religijne – krzyż, eucharystia. Moim zdaniem nie jest to najlepszy prezent na Pierwszą Komunię, ponieważ za bardzo eksponuje pieniądze. Oczywiście dziecko otrzymuje różne prezenty – również pieniądze, co jest znakiem życzliwości do dziecka, do rodziny – ale pamiętajmy, że wydarzenie to powinno koncentrować się na eucharystii i wartościach duchowych, a takie opakowanie za bardzo koncentruje uwagę na pieniądzach – ocenił duchowny.

Ks. Picur zauważył, że producent ma w ofercie także inne opakowania – np. na 18. urodziny. – Zamiast krzyża na opakowaniu znajduje się liczba „18”. A więc jest to świetny prezent, ale na inną okazję – podkreślił.

