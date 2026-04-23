Druzgocące dane dla Kościoła. Odpływ to mało powiedziane

Metropolita Katowicki abp Andrzej Przybylski podczas konferencji prasowej przed Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne podkreślił, że od dłuższego czasu widać spadek liczby powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Przekłada się to na brak wymiany posługi duszpasterskiej księży i sióstr zakonnych. Hierarcha wskazał, że w większych miastach w Polsce powstają zespoły, które tworzą środowiska powołaniowe i inicjują różne inicjatywy powołaniowe.

Ks. dr Michał Pabiańczyk, sekretarz Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, diecezjalny duszpasterz powołań i ojciec duchowny Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie przedstawił statystyki powołaniowe w Polsce. Ks. Pabiańczyk zauważył, że w ostatnich pięciu latach nastąpił spadek powołań o 40 proc. Dodał, że liczby maleją od 1989 r. – Kwestia demograficzna istotnie wpływa i w jakiś sposób jest związana z liczbą powołań w seminariach – podkreślił duchowny.

Wzrasta liczba dziewic konsekrowanych. „Kobieta chce żyć poświęcona Panu Bogu i Kościołowi”

Ks. Pabiańczyk zwrócił z kolei uwagę, że bardzo dynamicznie rozwija się statystyka dziewic konsekrowanych, które odnotowują wzrost średnio o ok. 20 proc. rocznie. – Indywidualny sposób życia sprzyja temu, że kobieta chce żyć jako dziewica konsekrowana poświęcona Panu Bogu i Kościołowi – skomentował duchowny. W Polsce obecnie żyją 454 dziewice konsekrowane oraz 463 wdowy i wdowcy błogosławieni.

W Polsce jest 112 zgromadzeń i 1 891 domów zgromadzeń należących do Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Żyją w nich 15 004 siostry, na które składają się 14,6 tys. profesek po ślubach wieczystych i 291 profesek czasowych, oraz 63 nowicjuszki i 50 postulantek. Za granicą pracuje 1 640 sióstr, że czego 444 na misjach, 250 na Wschodzie i 946 w innych krajach. Łącznie w 2025 r. w seminariach jest 1 454 alumnów, z czego 289 zaczęło formację.

W Polsce coraz mniej kleryków i sióstr zakonnych. Znamy statystyki powołaniowe

W poprzednich latach było to odpowiednio 1 594 i 301 w 2024 r., 1 690 i 280 w 2023 r., 1 959 i 329 w 2022 r. oraz 2 177 i 356 w 2021 r. W statystykach uwzględniono 69 ośrodków formacyjnych. Konferencja WPŻZZ rzesza 82 przełożone klasztorów kontemplacyjnych, należących do 13 rodzin zakonnych. We wszystkich Klasztorach w Polsce żyje 1 130 mniszek, a do wstąpienia w ich szeregi przygotowuje się 24 aspirantek. Średnia wieku mniszek w Polsce w 2025 r. wyniosła 58,6 lat.

Czytaj też:

