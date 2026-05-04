TVP Info pod lupą. Rada Etyki Mediów wskazuje na poważny problem

Rada Etyki Mediów oceniła skargę dotyczącą artykułów opublikowanych w marcu 2026 roku na portalu TVP Info. W stanowisku z 30 kwietnia wskazano, że część materiałów mogła naruszać zasadę szacunku i tolerancji. Skargę na artykuły publikowane przez TVP złożyła Fundacja Sojusz Młodzieży Ukraińskiej.

Zdaniem Rady problemem było eksponowanie narodowości sprawców w sytuacjach, gdy nie miało to istotnego znaczenia dla zrozumienia samego przestępstwa. Według organu taka praktyka może prowadzić do przesunięcia uwagi z czynu na pochodzenie i w konsekwencji do stygmatyzacji.

Które materiały TVP Info wzbudziły zastrzeżenia REM

Skarga dotyczyła trzech publikacji z marca. W jednym z tekstów wskazywano na „Ukraińców produkujących narkotyki”, w innym opisano fałszowanie pieniędzy przez byłego funkcjonariusza służb ukraińskich, a kolejny materiał dotyczył incydentu z udziałem ukraińskiego żołnierza w Odessie.

W przypadku jednego z artykułów wśród zatrzymanych znajdowali się również Polacy i obywatel Rosji, jednak – jak zauważyli skarżący – inne media koncentrowały się przede wszystkim na przestępstwie, a nie na narodowości sprawców.

Materiały TVP Info o przestępstwach Ukraińców uznane za szkodliwe

Rada Etyki Mediów podkreśliła, że podawanie obywatelstwa może być uzasadnione, jeśli pomaga zrozumieć kontekst wydarzeń. Jednocześnie zaznaczono, że w wielu przypadkach taka informacja nie wnosi istotnej wartości.

Członek REM Andrzej Krajewski przypomniał, że wskazywanie narodowości sprawców zazwyczaj nie ma związku z charakterem przestępstwa i może utrwalać negatywne stereotypy.

Rada odwołała się także do raportu Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji z 2023 roku, który zwracał uwagę na podobne praktyki w polskich mediach.

W konkluzji uznano skargę za zasadną, wskazując na naruszenie standardów dotyczących poszanowania godności i dobrego imienia. Jednocześnie przypomniano, że redakcje powinny wyważać prawo do informacji z odpowiedzialnością za sposób jej przekazywania.

