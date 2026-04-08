Ziobro wychwala Orbana i uderza w Tuska. „Tobie nie chodzi o Rosję i Putina”

W środę Zbigniew Ziobro opublikował wpis w serwisie X, w którym zwrócił się do polskiego premiera. „Przestań manipulować. Tobie nie chodzi o Rosję i Putina – to wszystko o dyrektywy z Brukseli i Berlina. Chcesz odbudować UE w jedno scentralizowane państwo. Nowy budżet UE ma być polityczną pałką do brutalnego szantażu. Pod pretekstem 'praworządności' wciśniesz kraje, które nie chcą zrzekać się suwerenności, pod żelazny but” – napisał polityk.

Polityk PiS broni polityki Orbana

Zdaniem polityka premier Węgier Viktor Orban „użyje weta i zablokuje plany” Tuska. „Dlatego na niego napadasz – bo jeśli wygra wybory, ty i twoi mocodawcy z Brukseli i Berlina możecie zapomnieć o marzeniu o jednym super państwie UE” – przekazał polityk PiS-u.

Zbigniew Ziobro, który uzyskał azyl polityczny na Węgrzech wychwalał również działania Viktora Orbana w kontekście polityki polskiego premiera, nawiązując do katastrofy smoleńskiej.

„Gdybyś postawił interes narodowy na pierwszym miejscu jak Orban, nigdy nie przekazałbyś śledztwa smoleńskiego Putinowi – gdzie zginął polski prezydent, dowódcy sił zbrojnych i niemal 100 przedstawicieli państwa. Ale twój szef z Berlina nakazał ci wtedy zawrzeć umowę z Moskwą. Dlatego nawet po aneksji Krymu odmawiałeś krytyki Rosji” – stwierdził Ziobro. Dodał również, że lider Koalicji Obywatelskiej „zawsze realizuje dyrektywy Berlina, podczas gdy Orban broni interesów swojego kraju” . „Dlatego go atakujesz. Prawdziwa gra wokół węgierskich wyborów została ujawniona przez Politico z Brukseli. Rozmowy o budżecie UE na 1,8 biliona euro zależą od wyborów na Węgrzech” – ocenił Ziobro.

Ziobro z azylem na Węgrzech

Przypomnijmy, były minister sprawiedliwości uzyskał w styczniu azyl polityczny na Węgrzech. Ochronę otrzymała również jego żona. jak wówczas tłumaczył, podjął decyzję o pozostaniu za granicą „do czasu, gdy w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności. Uważam, że zamiast godzić się na zamkniecie mi ust i potok kłamstw, na które nie miałbym możliwości odpowiedzi, więcej uczynię, walcząc z postępującym w Polsce bezprawiem” .

Zbigniew Ziobro jest jednym z podejrzanych w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Azyl na Węgrzech uzyskał też wcześniej jego były współpracownik Marcin Romanowski również powiązany z Funduszem Sprawiedliwości.

