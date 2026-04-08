Ziobro wychwala Orbana i uderza w Tuska. „Tobie nie chodzi o Rosję i Putina”

W środę Zbigniew Ziobro opublikował wpis w serwisie X, w którym zwrócił się do polskiego premiera. „Przestań manipulować. Tobie nie chodzi o Rosję i Putina – to wszystko o dyrektywy z Brukseli i Berlina. Chcesz odbudować UE w jedno scentralizowane państwo. Nowy budżet UE ma być polityczną pałką do brutalnego szantażu. Pod pretekstem 'praworządności' wciśniesz kraje, które nie chcą zrzekać się suwerenności, pod żelazny but” – napisał polityk.
Polityk PiS broni polityki Orbana
Zdaniem polityka premier Węgier Viktor Orban „użyje weta i zablokuje plany” Tuska. „Dlatego na niego napadasz – bo jeśli wygra wybory, ty i twoi mocodawcy z Brukseli i Berlina możecie zapomnieć o marzeniu o jednym super państwie UE” – przekazał polityk PiS-u.
Zbigniew Ziobro, który uzyskał azyl polityczny na Węgrzech wychwalał również działania Viktora Orbana w kontekście polityki polskiego premiera, nawiązując do katastrofy smoleńskiej.
„Gdybyś postawił interes narodowy na pierwszym miejscu jak Orban, nigdy nie przekazałbyś śledztwa smoleńskiego Putinowi – gdzie zginął polski prezydent, dowódcy sił zbrojnych i niemal 100 przedstawicieli państwa. Ale twój szef z Berlina nakazał ci wtedy zawrzeć umowę z Moskwą. Dlatego nawet po aneksji Krymu odmawiałeś krytyki Rosji” – stwierdził Ziobro. Dodał również, że lider Koalicji Obywatelskiej „zawsze realizuje dyrektywy Berlina, podczas gdy Orban broni interesów swojego kraju”. „Dlatego go atakujesz. Prawdziwa gra wokół węgierskich wyborów została ujawniona przez Politico z Brukseli. Rozmowy o budżecie UE na 1,8 biliona euro zależą od wyborów na Węgrzech” – ocenił Ziobro.
Ziobro z azylem na Węgrzech
Przypomnijmy, były minister sprawiedliwości uzyskał w styczniu azyl polityczny na Węgrzech. Ochronę otrzymała również jego żona. jak wówczas tłumaczył, podjął decyzję o pozostaniu za granicą „do czasu, gdy w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności. Uważam, że zamiast godzić się na zamkniecie mi ust i potok kłamstw, na które nie miałbym możliwości odpowiedzi, więcej uczynię, walcząc z postępującym w Polsce bezprawiem”.
Zbigniew Ziobro jest jednym z podejrzanych w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Azyl na Węgrzech uzyskał też wcześniej jego były współpracownik Marcin Romanowski również powiązany z Funduszem Sprawiedliwości.
