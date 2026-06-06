Ziobro wściekł się na Tuska. Wystarczyło jedno zdanie

Z oświadczenia majątkowego Zbigniewa Ziobry wynika, że polityk pożyczył pieniądze od Fundacji Instytut Polski Suwerennej której jest prezesem i o której było głośno w kontekście Zondacrypto.

Według informacji przekazanych przez Donalda Tuska, powołującego się na ustalenia ABW, w 2025 roku na konto fundacji miało trafić 450 tys. zł od Przemysława K., szefa Zondacrypto.

Donald Tusk o oświadczeniu majątkowym Zbigniewa Ziobry

Te informacje nie umknęły uwadze premiera. – Nie jestem zaskoczony tym, że Zbigniew Ziobro także osobiście chciał skorzystać z tych pieniędzy. To jest mocniejsze niż akt oskarżenia w sądzie. Prędzej czy później Zbigniew Ziobro odpowie przed sądem – ocenił szef rządu. – Niektórzy mi dokuczali, gdy mówiłem, że w sprawie Zondacrypto jest także wątek finansowania niektórych polityków i instytucji związanych z PiS-em i z Konfederacją – przypomniał.

Komentarz premiera oburzył Zbigniewa Ziobrę. „Donaldzie Tusku, królu złodziejskiego układu!” – tymi słowami polityk PiS rozpoczął najnowszy wpis zamieszczony w mediach społecznościowych, w którym postanowił odnieść się do zarzutów.

Ziobro krytykuje Tuska. Padły bardzo słowa

W jego dalszej części były minister sprawiedliwości uderzył w osoby związane z koalicją rządzącą. „Twój przyjaciel Sławomir Nowak chował łapówki w nodze od stołu. Twój zaufany doradca Roman Giertych organizował wypłaty skradzionych pieniędzy z bankomatów w całej Warszawie. Twój marszałek Senatu Tomasz Grodzki wyłudzał ostatnie pieniądze od chorych ludzi. To ty, królu tej szajki, zamiotłeś te złodziejstwa głęboko pod dywan. Masz odwagę zaprzeczyć tym faktom?” – dopytywał polityk PiS.

Następnie Zbigniew Ziobro podkreślił, że w „przeciwieństwie do wyżej wymienionych, on zamieścił wszystkie informacje na temat swoich zobowiązań finansowych w oświadczeniu majątkowym”.

„Zawsze działałem zgodnie z prawem i transparentność poselskich oświadczeń to dla mnie zaleta. To ty sfabrykowanym śledztwem nielegalnie przejętej prokuratury pozbawiłeś mnie i wielu ludzi środków do życia. Przez blokadę konta i nieruchomości nie mogę wziąć kredytu w banku, żebym mógł zapłacić obrońcy” – czytamy we wpisie polityka PiS, którego adresatem jest szef polskiego rządu.

„To przez ciebie byłem zmuszony zaciągnąć zobowiązanie, które jawnie ująłem w oświadczeniu. Chciałeś mnie pozbawić nawet prawa do obrony, a teraz mnie za to atakujesz?” – dodał polityk PiS.

Były minister sprawiedliwości stwierdził również, że „Donald Tusk zawiódł Polaków w sprawie Amber Gold oraz Zondacrypto”. Teraz nów zwalasz bezczelnie winę na pokrzywdzonych. To nie my zawiedliśmy. To ty jako premier całkowicie zawiodłeś Polaków – ocenił.

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