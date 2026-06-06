Zbigniew Ziobro ujawnił majątek. W oczy rzuca się jeden szczegół

Kancelaria Sejmu opublikowała najnowsze oświadczenia majątkowe posłów. Wśród nich znalazł się dokument Zbigniewa Ziobry, który pokazuje nie tylko stan jego majątku, ale także szczegóły nietypowego zobowiązania wobec fundacji, której sam jest prezesem.

Zbigniew Ziobro ujawnił majątek. Nowe oświadczenie

Z oświadczenia wynika, że na koniec 2025 roku polityk PiS zgromadził 260 tys. zł oszczędności oraz około 800 euro. To wyraźnie mniej niż rok wcześniej. W poprzednim oświadczeniu deklarował bowiem 476 tys. zł oraz 145 euro. Oznacza to spadek zgromadzonych środków o ponad 200 tys. zł.

Najcenniejszym składnikiem majątku Zbigniewa Ziobry pozostaje dom jednorodzinny o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Wraz z budynkiem gospodarczym i domkiem letniskowym nieruchomość została wyceniona na 950 tys. zł.

Były minister posiada również trzy działki. Pierwsza z nich to niezabudowana działka rolna o powierzchni 73 arów, której wartość oszacowano na 175 tys. zł. Dwie pozostałe to działki leśno-rolne o powierzchni odpowiednio 1,1 oraz 1,4 hektara. Ich wartość wynosi 140 tys. zł oraz 170 tys. zł.

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Ziobry. Dług wobec własnej fundacji

W dokumencie znalazły się także informacje o dochodach polityka. W 2025 roku z tytułu wykonywania mandatu poselskiego otrzymał 141,9 tys. zł uposażenia oraz 44,1 tys. zł diety parlamentarnej.

Największą uwagę zwraca jednak część dotycząca zobowiązań finansowych. Zbigniew Ziobro ujawnił, że jest winien 85 tys. zł Fundacji Instytut Polski Suwerennej. Jak wyjaśnił, zobowiązanie ma związek z wydarzeniami z 2025 roku.

W obszernym wpisie zamieszczonym w oświadczeniu były minister opisuje okoliczności swojego pobytu na Węgrzech. Twierdzi, że podczas oficjalnej konferencji w Budapeszcie został zaskoczony zarzutami oraz wnioskiem o aresztowanie złożonym w Polsce. W jego ocenie działania te miały charakter polityczny i pozbawiały go szansy na uczciwy proces.

Polityk PiS przekonuje, że „pozostając za granicą nie dysponował środkami pozwalającymi na pokrycie kosztów obrony prawnej”. Dlatego zwrócił się o pomoc do Fundacji Instytut Polski Suwerennej. Jak podaje, fundacja sfinansowała w 2025 roku koszty jego obrony w wysokości 57 tys. zł netto.

Majątek Zbigniewa Ziobry a kryptowaluty

Polityk zobowiązał się jednak nie tylko do zwrotu całej tej kwoty. Zgodnie z zawartym porozumieniem ma również dopłacić dodatkowe 50 proc. poniesionych kosztów. W efekcie całkowita suma, którą ma oddać fundacji, wynosi obecnie 85 tys. zł.

W oświadczeniu pojawia się również informacja o działaniach podjętych wobec majątku byłego ministra. Jak napisał Ziobro, 12 listopada 2025 roku zajęte zostały środki znajdujące się na jego rachunku bankowym, a także należące do niego nieruchomości.

Fundacja Instytut Polski Suwerennej znalazła się wcześniej w centrum zainteresowania opinii publicznej. Według informacji przekazanych przez premiera Donalda Tuska, powołującego się na ustalenia ABW, na przełomie października i listopada 2025 roku na konto fundacji miało trafić 450 tys. zł od Przemysława K., prezesa firmy Zondacrypto. Wpłata miała nastąpić krótko przed głosowaniem dotyczącym ustawy regulującej rynek kryptowalut.

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