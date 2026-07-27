Ekstradycja Zbigniewa Ziobry. Wniosek trafił do USA

Prokuratura Krajowa wysłała wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA do Polski. Dokument trafi do Stanów Zjednoczonych przez polską dyplomację. Przygotowanie wniosku było możliwe dzięki uprawomocnieniu się decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw, w tym założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz współudziału w przywłaszczeniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

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